Галина Иванова: Ще пеем за “България - страна на Чудесата” навръх 35-я си рожден ден

Който желае може да дари средства за „Творчески инкубатор за музика и таланти”, казва Галина Иванова, създател и ръководител на Център за изкуство „Зорница” в специално интервю за вестник СТАНДАРТ

- Г-жо Иванова, на 1 ноември в Народен театър „Иван Вазов“ ще се проведе Юбилеен спектакъл – церемония „България – страна на чудесата“ по връчване на наградите за културно наследство. Как децата от Център за изкуство „Зорница“ се подготвят за участието си в него?

- За нас тази покана е чест. Ще изпеем за първи път пред публика песента на Евгени Димитров - Маестрото и „Ку- ку бенд“ - „За България“. Разработваме я с най-големите ни таланти.

- Правите благотворителни концерти като целта е да съберете средства за ремонт на стара къща в столичния квартал „Слатина“, която ви е предоставена от Столична община (СО) за ползване в продължение на 10 години.

- Да, след доста постъпки от наша страна към Столична община и по повод големите ни успехи все пак успяхме да получим преди около година изоставена стара къща, със самонастанили се в нея клошари, които за момента не можем да принудим да я напуснат.

Но непрекъснато се опитваме да събираме пари за реновирането на тази сграда. Тя е в лошо състояние и непосилни са сумите, които трябва да бъдат вложени в ремонта й. Търсим и спомоществователи. Не ги намираме достатъчно. Но, децата ни с концерти събират капка по капка малки суми. Чакаме да съберем още средства и да започнем от покрива. За въпросната къща има QR код на нашия сайт с призив който може да дари средства за каузата „Творчески инкубатор за музика и млади таланти“.

Имаме 3D готови визуализации в сайта ни, където всеки може да види как ще изглеждат отделните ателиета – библиотека и звукозаписно студио; както и помещения за звукови занимания; място, на което ще снимаме. Имаме много авторска музика, част от нея е в учебниците. Снимаме с професионални оператори, разбира се.

За видеоклиповете например, ние получаваме свежи идеи от децата, които са базирани на нашите предложения.

Докато реновираме къщата, твърде вероятно е някой друг да прояви интерес към нея.

- На 19 октомври Дует 2М – Матей и Мария, които за Ваши възпитаници участваха в „България търси талант“ по Би Ти Ви и с перфектното си изпълнение продължават битката за победители в тв-формата. От колко време работите с тях?

- Те са представителна извадка от талантливите деца, с които работим. При нас идват от 4-5 годишни и се оформят през годините като истински творящи артисти.

Мария и Матей дойдоха 7 годишни, сега са на по 14. Очаква ги бляскаво бъдеще и ние се стремим да дадем всичко за развитието им – като инструменталисти, като изпълнители и като хора.

Те често участват и в каузи. Например, направихме специална песен за изоставените деца, заедно с Орлин Павлов, Етиен Леви, Маги Джанаварова и още куп звезди. През 2022 г. пък създадохме песен против войната в Украйна. Сега работим по нашата си кауза и събираме ентусиасти, които се включват успешно.

- От предварителния ни разговор разбрах, че Елица, която е подгрявала концерти на Стефан Вълдобрев, е инициатор за осъществяването на Рок операта „Революция Алфа“. На 30 октомври имате представление в Joy Station, но защо входът е свободен?

- Входът е свободен, тъй като това ще е премиерният ни авторски спектакъл. Идеята, реализирана по проект „Зорница 35“ по програма „Европа“ на СО, е да продължим да го представяме пред публиката.

Дует 2М - Мария и Марей

Моето изоставено хоби е да правя ежегодни авторски рок опери. То обаче е доста трудоемко.

Но сега отново се връщаме към рок операта, тъй като Центърът за изкуство „Зорница“ ще стане на 35 години. Всички работим на доброволни начала.

Иначе да, идеята дойде от Елица. Започнахме да работим през лятото и така изградихме сюжета...

- ...И той е за изкуствения интелект, който превзема нашия свят...

-...Да. И ни прави безчувствени като него. А името е „Революция Алфа“, защото чрез едно изоставено старо радио, което намират малките и необременени от технологиите деца, се случва метаморфозата във всеки един от тинейджърите: да чувства поетапно емоциите – емпатия, обич, приятелство, надежда, вяра и т. н. Иначе осемте герои са си в ролите на Лидера, на Мечтателката, на Бунтаря...

- В крайна сметка побеждава ли естественият интелект?

- Победата е за човечеството. Да се запазим като човеци, но да вървим ръка за ръка с новите технологии. Защото те са новото време.

- А какъв празник е за Вас 1 ноември?

- 1 ноември е нашият 35-ти рожден ден. Двоен празник ще е за мен. Винаги съм се стремяла да подбуждам нещо в децата, да развивам творческия им потенциал. Големите вече пръскат искри и помагат на по- малките. Тоест, те вече също са будители!

