Нов музей отваря врати в София. Единствен по рода си

На 25 октомври отваря врати първия музей на науката и изкуството в България – Phenomena.

Той се намира на бул. „Княгиня Мария Луиза“ 11 в София и ще предлага на посетителите научни открития, технологии, инженерство, изкуство и математика в духа на STEAM (Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics) образованието, съобщават от екипа.

Експозицията обхваща над 100 интерактивни инсталации, разположени върху площ от повече от 500 кв. м. В нея посетителите ще могат да експериментират с физични явления, да управляват куче робот, да „създават мълнии“ и да вдъхват живот на произведения на изкуството чрез движение и светлина.

Сред експонатите са и механични създания, задвижвани от вятъра, интерактивни пъзели и демонстрации на природни структури като кристали и пера, информират от екипа.

Създател на музея е Мирян Костадинов – музикант, дизайнер и изследовател, познат като фронтмен на рок групата Miry. Завършил е изящно изкуство и дизайн в университета „Хъдърсфийлд“ във Великобритания, а преди това е изучавал математика и физика.

Опитът му в интерактивни експозиции из Европа го вдъхновява да създаде пространство, където „науката оживява, а изкуството разказва истории“, отбелязват от екипа.

