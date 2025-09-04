Разчетоха надпис от Хераклея Синтика. Потвърждението

Археолози попаднаха на нова находка в античния град Хераклея Синтика

Те откриха каменен надпис при разкопките, който вече е разчетен от гл. ас. д-р Николай Шаранков от СУ „Св. Кл. Охридски". Надписът гласи: „Градският съвет (издигна) този паметник за Панклид, син на Зоил", съобщават от Archaeologia Bulgarica. Предварителната датировка на находката е от II-I век пр.Хр.

"Вероятно става дума за отдаване на почит към благодетел на града, засега не знаем нищо друго за него", коментира ръководителят на разкопките проф. д-р Людмил Вагалински от НАИМ-БАН.

"Надписът обаче потвърждава, че Хераклея Синтика се развива успешно през тези бурни години, белязани от налагането на римската власт в района, от периодични вражески нападения и тежка гражданска война в късната Римска република", добави Вагалински.

Хераклея Синтика е античен град, чиито останки се намират край Петрич. Откритието представлява значим принос към познанията за градското управление и обществения живот в този регион през елинистическия период.

