Нов удар на Хераклея Синтика! Херакъл оживява отново
Откритието представлява втори епиграфски паметник, свързан с Херакъл Кинагид, намерен в рамките на настоящия археологически сезон
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Откритието представлява втори епиграфски паметник, свързан с Херакъл Кинагид, намерен в рамките на настоящия археологически сезон
При разкопките край с. Караново, Новозагорско е открит интересен епиграфски паметник
Предварителната датировка на находката е от II-I век пр.Хр
Предстои надписът да бъде укрепен, внимателно почистен и напълно разчетен от специалисти
Надписът е скъсен и поставен в гроба
Питаха дали има машина на времето
Археолозите го търсят от години
Стpaнaтa ни имa oщe eдин пoвoд зa гopдocт
Хората не могат да проумеят как е възможно
Намира се в непосредствена близост до село Надарци
Намира се в Крепчанския манастир
Посланието се появи до училище "Димитър Матевски" в "Тракия"
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