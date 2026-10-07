Предлагат орден „Св. св. Кирил и Методий“ за археолозите, върнали царете Самуил и Иван Владислав

Министерският съвет предлага на президента да награди проф. д-р Людмил Вагалински и доц. д-р Бони Петрунова с орден „Св. св. Кирил и Методий“ – огърлие. Отличието е за особено значимите им заслуги в областта на културата, археологията и опазването на културно-историческото наследство, съобщиха от пресслужбата на Министерския съвет.

Предложението е свързано и с ролята на двамата археолози в дългогодишния процес по връщането в България на тленните останки на българските царе Самуил, Иван Владислав, Гаврил Радомир и децата му от Гърция.

Връщането на останките е резултат от десетилетия научни и институционални усилия и българо-гръцко сътрудничество. Определяно като събитие с изключително национално значение, то представлява възстановяване на историческата памет и възможност за достойно отношение към наследството на едни от най-значимите владетели в българската история.

От Министерския съвет подчертават особения принос на Вагалински и Петрунова към този исторически процес. Тяхната работа свързва професионалната отговорност на българската археология с една от значимите каузи за съхраняване и възстановяване на националната памет.