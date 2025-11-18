Най-старите рудници в Европа се намират у нас. Ще познаете ли къде

Само на 8 км северозападно от Стара Загора се намира известната местност Айбунар, където се намират най-древните медни рудници в Европа.

Те са поредно доказателство за високата степен на развитие на древните хора по българските земи и техния принос към европейската цивилизация.

Това са най-старите в Европа рудници - V хил. пр. Хр. – най-ранният мащабен добив на мед на континента. Тук е съществувала "фабрика за мед" на траките, където освен добив се е извършвала и обработка на метала.

Добиваната мед от Мечи кладенец е била разпространявана в широки райони, което свидетелства за мащабна търговска мрежа и напреднали социално-икономически отношения през праисторията.

