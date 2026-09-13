Най-старите рудници в Европа се намират у нас. Ще познаете ли къде
Те са поредно доказателство за високата степен на развитие на древните хора по българските земи
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Те са поредно доказателство за високата степен на развитие на древните хора по българските земи
Състоянието и възрастта на мъже не са ясни
Запълване на иззетото от незаконен въгледобив подземно пространство под пернишкия квартал "Рудничар" предприема общината в Перник. Неотложните дейност...
Три къщи са пред срутване в кв. "Рудничар", трагедия чакат и в "Стара Тева" Три къщи в пернишкия кв. "Рудничар" са пред срутване заради прокопан под...
Осигурява се прехрана на хиляди хора в район с висока безработица "Минен ренесанс" и инвестиции за над 1 млрд. лв. очакват Родопите, ако се запазят...
Перник. Миньорите в Перник обявиха, че са готови да започнат гражданско неподчинение, ако не си получат заплатите. Служителите в "Мини открит въгледо...
Перник. Тумби въдичари атакуват рудничните гьолове край Перник. Езерата край мините се оказаха най-евтиното спасение от забраната за риболова, който в...