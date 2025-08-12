Eпископ Йоан пред СТАНДАРТ: Поклонническият туризъм вдъхновява

Временното е подготовка за вечното и непреходното, споделя епископ Йоан - първи викарий на Софийския митрополит



- Ваше Преосвещенство, когато човек говори за чудесата на страната ни - на първо място се сеща за скъпоценните ни манастири, великолепните ни храмове и чудотворни икони. Как това духовно богатство ни укрепява и ни кара да мислим за вечното?

- Родните ни манастири и православните ни храмове през вековете са били средище на вярата, молитвата и надеждата на нашите предци. В тях те са намирали утеха в трудните моменти на живота и радост и благодарност за изпълнените молитвени просби. Църковните и манастирски старини, красивите и благолепни храмове, които нашите предци са изградили, украсили и поддържали, неминуемо ни връщат към поколенията, живели преди нас по нашите земи. Какво ги е карало да влагат толкова усилия, средства и труд? Отговорът на този въпрос е: православната им вяра. Тя ги е вдъхновявала и обнадеждавала, че тукашният живот с всичките му трудности и предизвикателства е само кратък миг в сравнение с вечността. Мисълта за вечността поражда молитва, а тя от своя страна издига молещия се от временното към Бога и Неговото царство.

- Как поклонническият туризъм може да помогне за духовното ни възраждане като народ?

- Поклонничеството е част от живота на православния християнин. Макар и не задължителна, тя вдъхновява вярващия човек. Откъсвайки се от безбройните ни житейски грижи и поглеждайки отстрани на живота си ние посвещаваме времето си на усърдна молитва, която ни просвещава да видим, че в своя земен живот ние сме на път към вечността, че временното е само подготовка за вечното и непреходното.

- Как се развива днес поклонническият туризъм и какви са инициативите на Църквата по този въпрос?

- От няколко години към Софийската света митрополия работи Поклонническо-просветен център "Св. Йоан Рилски", който годишно осъществява множество поклоннически пътувания в страната и чужбина, свързани с историята и съвременността на православната ни вяра. Екскурзоводи в тези пътувания са богослови, които осъществяват основната мисия на Църквата, а именно проповедта на Евангелието и просветата на вярващия народ. От 16 години се осъществява и поклонническият път "Рилският чудотворец", в който се включват стотици поклонници. Преминавайки от 1 до 5 август през Витоша, Верила и Рила с пост, молитва и взаимна подкрепа, участниците в поклонническия път се отправят към Рилската света обител, където се покланят на мощите на св. Йоан Рилски. Едновременно с това, чрез пост, покаяние и изповед поклонниците се подготвят за причастяване с Тялото и Кръвта Христови по време на Литургията на празника на Преображение Господне. Общението на човека с Бога в тайнството св. Евхаристия е кулминация на целия поклоннически път до Рилския чудотворец.

- Как вярващият човек трябва да подхожда към пристъпването и поклонението пред чудотворните икони и свети мощи?

- Като вярващи ние следва да пристъпваме към чудотворните икони и свети мощи с благоговение, вяра и молитва. Нееднократно Бог е засвидетелствал, че чува молитвите на хората, когато те с искрена вяра се молят за своето здраве, изцеление и решаване на житейски трудности. Обратно на това е маловерието, неверието и кривоверието, които лишават човека от опората му.

- Как, като хора, които постоянно се сблъскваме със страстите в света, да открием духовния ориентир към Бога?

- Бог е сърцеведец и устройва така, че човек да достигне до Истината и смисъла на своето битие тук на Земята. Обаче и ние е необходимо да желаем да се освободим от връзките на страстите и да възстановим благодатното си общение с Бога. Без нашето желание Бог никого няма да застави да има вяра в Него.

