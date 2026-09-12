Eпископ Йоан пред СТАНДАРТ: Поклонническият туризъм вдъхновява
Бог чува молитвите на хората, когато те с искрена вяра се молят за изцеление
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Бог чува молитвите на хората, когато те с искрена вяра се молят за изцеление
Археологическият музей в Сандански, който е основан през 1936 година, тази година ще чества 80 години от създаването си. Подготовката вече стартира, п...
Варна. Епархийските избиратели на Варненска и Великопреславска епархия избраха своите фаворити за нов митрополит на овдовялата след кончината на присн...