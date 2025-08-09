Доц. Тодор Чобанов пред СТАНДАРТ: За да блестят Чудесата, реформите са неизбежни

Кампанията Чудесата на България е полезна, благодарим ви

Промените в Закона за културното наследство влизат наесен в пленарна зала, казва доц. д-р Тодор Чобанов, заместник-министър на културата

- Доц. Чобанов, България - третата по големина културна съкровищница в Европа след Италия и Гърция, се представи успешно с домакинството на 47-ата сесия на Комитета за световно наследство на ЮНЕСКО в Париж. Стоим ли достойно на световната културна карта и успяваме ли да превърнем културното наследство във визитка на страната си?

- Културното наследстно винаги е било и ще бъде особено важна част от представата на света за България и от нашето собствено светоусещане. В Париж ние просто си свършихме работата по задачите, които са на дневен ред - работа по съществуващите ни обекти в списъка на световното наследство и

утвърждаването на страната ни като център за подводна археология

на ЮНЕСКО за Черно море. Същевременно успешното ни председателство с богата култура програма утвърди значително авторитета на страната ни в международен план.

- Центърът за подводна археология в Созопол кандидатства за регионален център за подводна археология на ЮНЕСКО. Договорът трябва да бъде подписан до края на годината. Как ще се развие центърът и как това ще промени подводната археология у нас?

- Действително на генералната асамблия на ЮНЕСКО през ноември се очаква да бъдем утвърдени за център тип 2 на ЮНЕСКО за подводна археология. Това би било огромен успех, тъй като България ще бъде координатор на всички международни усилия по темата в Черно море - картиране, проучвания, изложби и т.н. Ще се подготвят и прокарват досиета на нови обекти, ще се организират различни съвместни инициативи и проекти. Ще се увеличи и ролята ни пред Европейската комисия, която развива свои програми за Черно море.

- Остров "Св. св. Кирик и Юлита" трябва да е базата на бъдещия регионален Център за подводна археология на ЮНЕСКО. Но, както знаем, Рибарското училище се нуждае от сериозна реконструкция, необходимо е цялостно изграждане на инфраструктура. Какви са плановете на Министерство на културата?

- Предстои укрепване на основната сграда, а в перспектива и основен ремонт и адаптация за музейни нужди. В разговори сме с държавното предприятие за пристанищна инфраструктура за партньортво по отношение пристанищната дейност на острова. ЦПА има един кораб и се правят усилия за осигуряване на нов, много модерен, с който многократно ще повишим капацитета си. Същевременно трябва да се осигурят

възможности за туристически посещения с кораби и лодки

- Новите чудеса на България - Хераклия Синтика, Провадия Солницата и др. доказаха, че културното наследство дава тласък на културно-историческия туризъм и е ресурс за развитие на регионите. Как Министерство на културата ще подпомогне създаването на културно-исторически атракции?

- Ние системно осигуряваме средства за разкопки, ще подпомогнем и създаването на съответните музеи, които ще са притегателната точка за туристите, наред със самите обекти.

Ще насърчим общините да изградят и нужната инфраструктура.

- Най-големият проблем, свързан с културното наследство у нас, е собствеността на обектите. Много от тях са горски фонд. Как този въпрос може да бъде решен, за да кандидатстват общините и по европейски проекти за превръщането на обектите в атракции за туристите?

- Действително е редно да се търсят работещи решения. В момента е внесен проектозакон, който съдържа и текстове, адресиращи острите проблеми с дейност в обекти, намиращи се в горски фонд. Ако се приемат тези предложения, работата на археолозите значително ще се облекчи.

- Подготвяните промени в Закона за културното наследство предвиждаха по-големи правомощия за регионалните музеи, включително да стопанисват обекти. Но законът не бе приет в комисията по култура и не стигна до пленарна зала. Какво не успяхте да обясните на депутатите и подготвяте ли нови изменения?

- Предложенията бяха направени от народни представители, които ги получиха от гилдиите на музейните работници, от археологическата колегия. Убеден съм, че

в пленарна зала резултатът ще бъде друг

- много от членовете на комисията отсъстваха на въпросното заседание и затова не се получи подкрепа за проектозакона. Министерството ще се включи в работата между четенията, за да изгладим предложенията и да ги развием в добра посока. Ако искаме системата да заработи, реформите са неизбежни

- Как музеите - съкровищниците на България, ще се превърнат от една страна в средище за образование на младите, а от друга - място за спомени и преживявания за посетителите?

- Има само една формула - обновени и модерни експозиции и повече работа за привличане на децата и младежите.

Навлизане на модерните технологии е задължително

- виртуална и добавена реалност, интерактивни експозиции, практически занимания.

- На форума "15 години Чудесата на България - SOS за културното наследство" целият културен и туристически бранш се обедини около настояването за създаване на национална стратегия за културното наследство. на дневен ред ли е такава?

- Поправките в закона са неизбежни. А стратегия може да има едва тогава, когато приемем първо националната стратегия за култура. Културното наследство трябва да стъпи като планиране върху нейните основополагащи начала.

- Във Вашите ресори е Национален фонд "Култура". Каква е визията Ви за фонда и ще успеят ли общините максимално да се възползват от възможностите по Плана за възстановяване и устойчивост, а неправителствените организации - от останалите програми на фонда?

- Правим всичко възможно за наваксване на огромното закъснение от година и половина. Вече бяха обявени ключови схеми, ще пуснем в следващите два месеца и останалите и до пролетта ще търсим максимална реализация на предвиденото в общата рамка.

- Огромната натовареност на НИНКН и малкото експерти в институцията затрудняват цялата документация, свързана с недвижимото културно наследство. Какви промени в работата на НИНКН предвиждате?

- Нов устройствен правилник, оптимизация и привличане на млади специалисти, както и още дигитализационни дейности по архива и достъпа до него. В момента системата е задръстена от дребнотемие като тенти, маси, преместваеми обекти - представете си - съгласуваме схемата за декори на оперни представления кажи-речи за всяко представление. Заради тази ситуация важното страда. Търсим начините да променим организацията на работата и

да увеличим капацитета на НИНКН

В музейната система работят многократно повече експерти, отколкото има в НИНКН и техният капацитет трябва да се използва.

- Кампанията "Чудесата на България" тази година навършва 15 години. С какво тя промени отношението на българите към културното наследство и какво от опита й е полезен на държавата?

- Поздравявам целия Ви екип за неуморната енергия и упоритостта, с която носите тази достойна мисия вече 15 години. От името на министър Мариан Бачев и целия ни екип искам да ви благодаря за всичко, което правите и да ви уверя, че и занапред ще подпомагаме с всички възможни средства вашите усилия, допринасящи за опазването и популяризирането на нашето културно наследство.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com