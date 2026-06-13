Доц. Тодор Чобанов: За да блестят Чудесата, реформите са неизбежни
Стратегия за културното наследство може да има, след като приемем такава за културата, казва зам. министър доц. д-р Тодор Чобанов
Следете всички новини, анализи и коментари за Заместник-министър на културата. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Стратегия за културното наследство може да има, след като приемем такава за културата, казва зам. министър доц. д-р Тодор Чобанов