Българският сфинкс край Велека крие мистични легенди

Загадъчна каменна фигура на брега край Синеморец привлича любопитни посетители и любители на мистериите. Там, където река Велека се приближава до Черно море, сред скалите се извисява природно образувание, което според различни интерпретации наподобява сфинкс или полегнал човек, загледан в морския хоризонт.

Мястото е известно като Българския сфинкс или Камъка на прорицателя. Причудливият му силует се разкрива най-добре от определен ъгъл, а необичайният вид на скалата през годините поражда множество легенди за древни божества и загадъчни сили.

Легенди за древни божества и сбъднати желания

Според местните предания камъкът притежава особена сила и може да помогне на хората да намерят отговор на важни въпроси или да сбъднат съкровените си желания. Някои вярват, че скалата има и лечебни свойства.

Образуванието се свързва и с мистериозни разкази за предполагаема гробница на древно божество в района на Малко Търново. В различни предания се споменават тракийска богиня и древни култови практики. Други посетители вярват, че мястото е наситено със силна енергия и го избират за уединение и духовни преживявания.

Не липсват и по-необичайни тълкувания на каменния силует. Някои виждат в него полегнал индианец, а край скалата могат да бъдат открити амулети и сувенири, оставени от хора, които свързват посещението си с лични надежди и желания.

Легендите обаче остават в сферата на местния фолклор и личните вярвания. Няма установени доказателства, че скалата е древно светилище или притежава свръхестествени свойства. Необичайната ѝ форма и уединеното местоположение продължават да подхранват въображението на посетителите.

Как да откриете Камъка на прорицателя

До Българския сфинкс може да се стигне от плаж „Велека“ край Синеморец. Вместо да се отправите към устието на реката, трябва да поемете в обратната посока и да продължите покрай високите скали. След като достигнете малкия плаж отвъд тях, обърнете се към Велека и огледайте скалния профил край брега.

За да разпознаете фигурата, може да се наложи да потърсите подходяща гледна точка. Последният участък от маршрута е възможно да бъде труден за преминаване, затова е необходимо внимание, особено при силно вълнение и неблагоприятни метеорологични условия.

Така сред дивата красота на Странджа и морския бряг край Синеморец природата е създала причудлив силует, който и до днес провокира въпроси и вдъхновява легенди.