След като го хванаха натясно... Министерство погва Кирил Петков
Министерството на околната среда и водите изобличи бившия лидер на ПП
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Министерството на околната среда и водите изобличи бившия лидер на ПП
Там, където водите на река Велека се вливат в морето
Велека наводни над 40 къщи в района
РИОСВ-Бургас започна спешна проверка.
По наводнената пътна отсечка можели да се движат само коли с висока проходимост.
Бургас. Река Велека е преляла много над допустимото и пътят Ахтопол – Синеморец е под вода, обяви областният управител на Бургас Павел Маринов. В мо...
Бургас. Журналистката на bTV Лора Стаматис се озова в ледените води на устието на река Велека докато снимаше репортаж за бедственото положение в регио...
Поледици и наводнения отрязаха пътя до Резово и Синеморец