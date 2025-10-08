Яки глоби за търговци с грешни цени в новия портал на КЗП

Държавата затяга контрола върху търговците и въвежда реални санкции срещу онези, които не спазват закона. След изтичането на двумесечния гратисен срок Комисията за защита на потребителите започва да налага глоби на магазини и вериги, които подават невярна информация за цените или не предоставят данни в новосъздадения „Портал за мониторинг КЗП“. Санкциите ще бъдат сериозни – от 600 до 7000 лева – и ще се определят според оборота на всяко дружество.

Проверки, предупреждения и първи нарушения

„Днес изтича двумесечният срок, който е предвиден от законодателя. След днес започваме да налагаме санкции на некоректните търговци, които не предоставят информация, и на търговците, които грешно обявяват цените на етикетите си“, заяви в интервю за бТВ временно изпълняващият длъжността председател на КЗП Александър Колячев.

По думите му комисията вече е отправила множество предупреждения и провежда масирани проверки в търговските обекти. „Проверяваме много масирано обектите и издаваме съответните предупреждения. Разчитаме на 65 инспектора, опитваме по дигитален път да придобием информацията, която ни е необходима. Ползваме проверките на място като потвърждение от информацията на дружествата. Когато за малки обекти имаме сигнали и жалби, отиваме на място“, уточни той.

Най-често срещаните нарушения са свързани с неправилното изписване на цените в лева и евро – липса на стойност в едната валута, грешно превалутиране или неравномерно изписване на шрифта между двете цени. Тези несъответствия се третират като подвеждащи практики и подлежат на санкция.

Новият портал и подобренията в системата

„Порталът за мониторинг КЗП“ беше създаден с цел по-голяма прозрачност и информираност на потребителите. Той предоставя ежедневна информация за 101 продукта, като данните се обновяват постоянно според наличността и динамиката на цените. Чрез него гражданите могат да следят как се движат цените в големите търговски вериги с оборот над 10 милиона лева.

Въпреки това в първите седмици от старта на платформата са засечени неточности в някои от публикуваните цени. „Съществуват грешки в данните на цените на някои от продуктите, обяснение за които най-често са технически неточности“, призна Александър Колячев. Той обясни, че системата ще бъде постепенно усъвършенствана, за да отчита конкретните марки стоки в определените магазини по-точно.

„С течение на времето ще подобрим сайта по отношение на конкретни марки на стоки в определените магазини“, допълни Колячев.

Контрол и формули срещу необосновано високи цени

По темата за нерегламентираното и необосновано повишаване на цените председателят на КЗП заяви, че вече се извършват проверки, макар да е рано за окончателни резултати. Според него понятието „необосновано висока цена“ се отнася за стойност, която не зависи от реални икономически критерии.

„Имаме формула, с която изчисляваме с много критерии“, уточни Колячев. Целта на КЗП е да идентифицира случаите, в които цените се повишават без икономическа логика, и да приложи съответните мерки спрямо нарушителите.

С въвеждането на портала и активното участие на инспекторите държавата показва готовност да изгради устойчив контролен механизъм в защита на потребителите – с реални данни, постоянен мониторинг и ефективни санкции срещу търговците, които нарушават правилата.

