Трус в автомобилен гигант! Хиляди остават без работа

Европейската автомобилна индустрия е изправено пред все по-големи затруднения. След поредица от съкращения, които наскоро обхванаха компании като Bosch, Continental и ZF, плановете за намаляване на работните места бяха обявени от френския гигант - Renault.

Според информацията за плановете за преструктуриране, разкрити от френското списание „L'Informe’’, компанията иска да убеди около 3000 души да се възползват от новата програма за доброволно напускане.

Намаляването с 15% от заетостта ще засегне основно отдели като „Човешки ресурси’’, „Финанси’’ и „Връзки с обществеността’’. В по-голямата си част това са служители, наети в централата в Булон-Биянкур близо до Париж, но самата програма Arrow се очаква да има глобален обхват, така че индивидуалните съкращения най-вероятно ще засегнат и служители в други страни.

„Предвид несигурността на автомобилния пазар и изключително конкурентната среда, потвърждаваме, че обмисляме начини за опростяване на нашите операции, ускоряване на внедряването и оптимизиране на нашите фиксирани разходи’’, обясни говорител на Renault, цитиран от L'Informe, предава "Аутомедия".

Представители на френския производител официално уверяват, че в момента това е само едно от предложенията за намиране на спестявания и решенията по този въпрос трябва да бъдат взети до края на годината. Данните в края на 2024 показват, че в структурите на Renault работят 98 636 служители по целия свят, така че евентуално намаление може да включва малко повече от 3% от персонала.

През юли Renault регистрира загуба от 11,2 милиарда евро. Основният проблем на компанията в момента е нейният японски партньор. Цели 9,2 милиарда евро загуба бяха причинени от отписването на стойността на акциите на Nissan.

Подобряването на отслабващото състояние на френския гигант е задача на новия главен изпълнителен директор - Франсоа Провост, който зае поста през юли, след като Лука де Мео се раздели с автомобилната индустрия. Най-голямото предизвикателство пред новия шеф на Renault днес е да възстанови маржа и положителния кредитен рейтинг на компанията. В момента, освен проблемите на Nissan, Renault страда главно от високите разходи за прехода към електромобилност и търговския натиск от китайските производители.

