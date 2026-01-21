Тревога! Какво се случа с българския мед

Българският мед е сред най-ценените в Европа, но все по-рядко остава в България. Докато две трети от родното производство се изнасят, на вътрешния пазар навлиза мед от страни извън Европейския съюз – Южна Америка, Украйна и Китай. Пчеларите предупреждават, че проблемът не е само в количеството, а в качеството и контрола.

Вносният мед често не преминава през същите строги изисквания, на които са подложени българските производители. Това поставя родните пчелари в неравностойно положение и създава риск за потребителите. Специалистите съветват при покупка внимателно да се чете етикетът – задължително трябва да пише „пчелен мед“, да е посочена държавата на произход и процентното съдържание. Ако на буркана пише само „мед“, без уточнения, продуктът може да е компрометиран.

Близо 46% от меда, проверен в Европейския съюз (ЕС), е показал признаци на фалшификация или несъответствие с изискванията за истински пчелен мед., алармира председателят на сдружение "Обединен български пчеларски съюз" инж. Михаил Михайлов алармира пред Bulgaria ON AIR.

През миналата година в България са произведени около 10 хиляди тона мед. Само една трета от това количество остава за вътрешния пазар, а останалото се изнася основно за държави от ЕС. В същото време вносът расте, което допълнително натиска цените и обезкуражава производителите.

Най-тревожният сигнал обаче идва от пчелините. Пчелните семейства измират, а тенденцията е трайно негативна. Основните причини са болести по пчелите, използването на препарати и пръсканията в земеделието. Подпомагането за сектора остава символично и не компенсира реалните загуби.

Специалистите са категорични – фалшив мед няма, но има компрометиран мед. Медът е естествен продукт, създаден от пчелите, но при неправилна обработка или смесване губи качествата си. Въпреки това страхът от „фалшив мед“ често отблъсква потребителите и вреди на целия сектор.

Целта на българските пчелари е ясна – пчелният мед в буркан да струва около 10 евро за килограм, а някои специални видове да достигат и 15 евро. Това е цена, която отразява не само продукта, но и труда, природата и оцеляването на пчелите.

