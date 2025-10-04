Тишина след бурята. Зърнените пазари си поемат дъх

След месеци на колебания и резки движения, световната търговия най-после показа признаци на успокоение. Експертите на Софийската стокова борса (ССБ) отчитат спокойна седмица без големи сътресения в цените на основните борсови стоки. На фона на стабилизиращите се пазари в Европа и САЩ, българската борса също се движи уверено, без драми и без рязка промяна в тенденциите.

Пшеницата се задържа, но под напрежение

В Съединените щати фючърсите за пшеница се движат около 210–220 долара за тон – ниво, което показва леко увеличение спрямо предходния месец, но и спад от почти 13% на годишна база. В Европа натискът върху цените остава, заради големите запаси и силното производство във Франция и Германия. И двете държави продължават да изнасят стабилно, докато Русия, водещият световен износител, запазва високите си доставки след нова оптимистична прогноза за реколтата.

На континента пшеницата се търгува при 191 евро за тон във Франция, 230–232 долара за тон в Украйна и около 227 долара за тон в Русия. Според анализаторите на ССБ основните фактори, които натискат цените надолу, са рекордните запаси в САЩ, по-голямото от очакваното производство и слабото международно търсене.

Царевицата следва същия ритъм

Пазарът на царевица също се движи в ниски темпове. В САЩ тонът се търгува за около 203 долара, което представлява леко седмично понижение. В Европа и Русия цените се задържат стабилни, но тенденцията е към лек спад – резултат от слабия износ и изключително добрите прогнози за реколтата. Производството в САЩ бе ревизирано нагоре до рекордните 16,81 милиарда бушела, а запасите достигнаха най-високото си равнище за последните седем години.

Въпреки активния износ, световното търсене не може да поеме увеличеното предлагане, което задържа цените ниски. Ограниченият износ от Украйна и Турция оказва минимално влияние. Във Франция царевицата се продава за 185 евро за тон, в Украйна – за 225 долара, а в Русия – около 215 долара за тон.

Слънчогледовото олио държи позициите си

След седмици на колебания, пазарът на растителни масла се стабилизира. Слънчогледовото олио в САЩ се задържа в диапазона 1222–1254 долара за тон, показвайки устойчивост на глобалния натиск. В Русия цената FOB се повишава с 10–15 долара до 1170–1180 долара за тон, заради забавено прибиране на реколтата и по-силно търсене от Турция. В Украйна стойностите остават сходни – 1170–1190 долара за тон, подкрепени от аналогични фактори. В Европа пазарът остава спокоен, но търговците внимават – очаква се голяма реколта в Русия и Казахстан, докато местните ограничения и промените в турския внос създават известна несигурност.

Българската борса – стабилност и сезонни движения

На Софийската стокова борса търговията остава без особени изненади. Продавачите продължават да предлагат големи количества хлебна пшеница от стари реколти при 450 лева за тон (230 евро), докато купувачите отговарят с оферти около 270 лева за тон. Търсенето на фуражна пшеница се запазва стабилно – около 340 лева за тон.

Цените на основните хранителни стоки остават без промяна, а интересът към семена и ядки расте: оферти за белен слънчоглед, тиквено семе и орехова ядка варират между 2500 и 6800 лева за тон. В подкръг „Индустриални стоки“ се усеща приближаването на зимата – сделки за дървесни пелети се сключват между 530 и 650 лева за тон, а при енергоносителите има активност в покупките на компресиран природен газ и газьол за отопление.

В обобщение – пазарите влизат в есенен ритъм: без бурни скокове, но с ясни знаци за предстояща динамика през зимните месеци.

