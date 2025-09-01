Синдикалист разкри! Ще последваме ли Гърция с 4-дневна работна седмица

Започва все повече да се обсъжда въвеждането на 4-дневна работна седмица, но има ли условия това да стане факт?

Гърция уреди законодателно да се дава възможност на работниците и служителите да избират работното си време - 4 работни дни, но по 10 часа, 5 дни, но по 8 часа или 6 работни дни с допълнително заплащане. Подобна практика е въведена и в Полша, и в Испания. Моделът на този етап работи успешно. У нас този дебат също започна.

В България за нормално работно време се счита 5-дневна работна седмица по 8 часа, но всички много добре знаем, че се работи много повече. Хората работят повече от 8 часа и 5 дни, коментира пред Нова тв Тодор Капитанов, вицепрезидент на КНСБ.

Проблемът в момента е, че извънредните часове, които хората полагат, не се заплащат, допълни той.

Производителността на труда у нас се измерва с изработените часове, които са фиксирани в трудовите договори, а производителността на труда е ангажимент на работодателя така че той трябва да организира работата така, че работникът да е най-ползотворен, коментира още Капитанов.

Проблемът е това, че в България няма все ощеу словия за въвеждане на 4-дневна работна седмица.

От гледна точка на структурата на икономиката има много производства с непрекъсваем процес както и услуги, които трябва да се предлагат непрекъснато. За България това не е приложимо. Това ще влоши състоянието на хората, ще повиши умората. Такава умора трудно ще се компенсира с един почивен ден в повече, коментира Томчо Томов от Българската стопанска камара.

Проблемът у нас не е толкова юридически, колкото индустриален. И в момента Кодекса на труда предлага гъвкаво работно време. Въпрос на разбирателство е между работниците и работодателите, коментира синдикалистът.

За да се осигури по-гъвкав график, означава, че трябва да се привлече допълнителна работна ръка, която оскъпява продукта, а същевременно населението ни застарява и работната сила на пазара на труда намалява, коментира Томов.

Този дебат не бива да спира, но никога не трябва да забравяме, че работим, за да живеем, а не живеем, за да работим, коментира Капитанов.

