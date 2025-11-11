Шефът на ОББ с визионерска презентация на международен иновационен форум

Кристоф Де Мил, кънтри мениджър на KBC Group в България и главен изпълнителен директор на ОББ, представи своята визия за ролята на технологиите и иновациите и тяхното приложение в областта на банковото дело по време на международния иновационен форум “BANCEE25 – 4th Annual Banking CEE Expo“.

Лидерът на най-голямата банково-застрахователна група в България бе ключов говорител в откриващата сесия на събитието и в рамките своята презентация очерта настоящето и перспективите в използването на технологиите, изкуствения интелект и дигитализацията в банковото дело. Той засегна темите за клиентското преживяване, екосферите, изкуствения интелект и навлизането на AI агентите в ежедневната работа, управлението и работата с данни, нефинансовите услуги, предлагани от банките, регулацията и възможностите, които тя предоставя, конкуренцията и сътрудничеството между банките и финтех компаниите, персонализацията, удобството и доверието, което банките трябва да предлагат в отношенията със своите клиенти.

„Бъдещето е в нарастващото използване на изкуствен интелект и AI агенти, както и в създаването на клиентски екосистеми. Създаването на успешна екосистема изисква изключително подробно разбиране на поведението на клиентите в ежедневието им. Хората вече не искат (само банкови) продукти, а комплексни решения, включително извън банковото предлагане, за своите нужди. Секторът на финансовите услуги има важно предимство, защото присъства в почти всички важни екосистеми, в които се намират нашите клиенти: дом, мобилност, пътувания, отдих, здраве. Въпросът е как да свържем точките в екосистемите, за да бъдем възможно най-полезни за тях и да извлечем максимална полза от тази конкурентна сила“, сподели банковият началник.

Големият въпрос е дали в своята стратегия си лидер в процеса по създаването на една екосистеми. Особено в локални пазари, където силни банкови и финансови групи на местно ниво, каквато е KBC Group в България, имат възможност да работят с местни партньори и да предлагат решения, съобразени с местните нужди на един по-малък пазар, към който глобалните лидери не проявяват толкова настойчив интерес.

Изкуственият интелект няма да замести хората, но хората, които умеят добре да си служат с него, ще изместят тези, които не могат, прогнозира Кристоф Де Мил и допълни, че бъдещето е на AI агентите, които за разлика от вече познатите продукти с изкуствен интелект, предлагат високо ниво на автономност, самообучение и проактивно поведение. Така те значително ще улеснят работата на служителите, както и създаването на работещи процеси и продукти.

„AI агентите, заедно с огромното количество данни, с които разполагат банките, ще ни дадат възможност да бъдем суперперсонализирани. Ще можем да разберем нуждите на клиентите още преди те да изразят желанията си – това, което наричаме „intent-thinking“ – и да бъдем проактивни, без да компрометираме сигурността. Предизвикателството ще бъде как да подготвим младите хора да имат критично мислене, с което да поставят под въпрос действията на AI и AI агентите. Младите хора ще се раждат и растат с AI и ще приемат резултатите, които им дава, за даденост. Те няма да имат опит и критерии, за да разберат какво е все още вярно и правилно и какво не е. Решението за това е компаниите да не автоматизират напълно всички процеси чрез AI (агенти), а да позволят на хората да работят успоредно, така че критичните умове, които поставят под въпрос резултатите, които предлага, да продължат да се развиват“, каза главният изпълнителен директор на ОББ, очертавайки бъдещето на банковия сектор в новата технологична среда.

BANCEE25 в София събра мненията на водещи експерти, представители на банковия сектор, финтех компани от Централна и Източна Европа. Сред говорителите, които споделиха своето мнение за бъдещето на иновациите и технологиите във финансовата сфера, бяха и Татяна Иванова, изпълнителен директор „Дигитализация, данни и операции“ на ОББ и иновационен лидер на KBC Group в България и Елена Насалевска, генерален мениджър „Дигитални канали и Кейт“.

