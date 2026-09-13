Шефът на ОББ с визионерска презентация на международен иновационен форум
Бъдещето е в нарастващото използване на изкуствен интелект и AI агенти, както и в създаването на клиентски екосистеми
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Бъдещето е в нарастващото използване на изкуствен интелект и AI агенти, както и в създаването на клиентски екосистеми
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Презентация на уникални места и исторически забележителности в Банско ще бъде направена в Брюксел. Събитието ще стане факт на 14 март в Комитета на ре...
София. „Повече знания за новите технологии и тяхната употреба ще помогне на българските музиканти да бъдат по-успешни и да достигат до повече потенциа...