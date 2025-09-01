Създаваме градовете на бъдещето днес – с конференцията Construction of Tomorrow

Начинът, по който живеем тук и сега, оформябъдещето. Днес ние носим отговорност застандарта и начина на живот, които оставяме катонаследство. Важно е къде живеем и от каквиматериали, технологии и енергийно ефективнирешения са изградени домовете, улиците и градовете ни. Градската среда, зелените паркове и инфраструктурата също заслужават нашетовнимание. Затова Investor.bg за пръв пъторганизира Construction of Tomorrow – форум зановото поколение проекти и иновации в градскоторазвитие.

На 30 септември от 14:00 часа в Интер ЕкспоЦентър водещи експерти, предприемачи, архитектии представители на институции ще дискутиратключови теми като инфраструктурно строителство, градоустройство и технологии за по-ефективностроителство. Ще научим повече за най-новитетенденции в енергийната ефективност, създаванетона зелени и иновативни сгради, финансирането, и архитектурните решения за устойчиви градове.

Форумът предоставя възможност за обмен на опит, идеи и добри практики, насочени към създаванетона по-иновативни и устойчиви градскипространства.

Construction of Tomorrow събира архитекти и строителни предприемачи, които градят с идея, а не само с материали.

Модератори на панелите са водещи журналисти и експерти от Investor Media Group – ДесиславаПопова, главен редактор на Investor.bg, ЕленаКирилова технологичен журналист в Investor.bg и Снежана Стойчева, управител на първия и единствен портал в България за недвижими имоти Imoti.net, който тази година празнува своя 25-годишен юбилей.

