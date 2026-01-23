Бизнес

Двуетажните стигат половин милион евро

Райско село бие София по цени на имоти. Бум на къщите
23 яну 26 | 18:49
Мира Иванова

Негован дълго време стоеше в сянката на по-популярните южни села около София. Но през последните години това малко, спокойно и зелено място започна да привлича нов тип купувачи – хора, които търсят пространство, тишина и възможност за собствен дом на минути от града. Данните от водещите имотни портали показват, че пазарът в Негован е малък, но динамичен, с ясно изразени тенденции и стабилно търсене. Средната цена на имотите според Imoti.com достига 796 446 лв., а средната цена на кв.м е около 1 251 лв. . В Imot.bg средната цена е 438 330 евро, а средната цена на кв.м – 701 евро, като медианната стойност е значително по-ниска заради големите парцели, които изкривяват статистиката.

Цените: от достъпни парцели до луксозни къщи

Пазарът в Негован е разслоен – от евтини парцели до висок клас къщи. В Bazar.bg се предлагат парцели от 26 000 евро до над 316 000 евро, което показва широк диапазон и различни инвестиционни намерения. Новите къщи, които се появяват в селото, са модерни, едноетажни и с добри параметри. Най-често срещаната цена за новопостроена къща е около 289 000 евро за имот от около 90–95 кв.м с двор около 390 кв.м.

На пазара се срещат и по-големи имоти. Два етажа от къща с площ 200 кв.м достигат цена от 480 000 евро, което позиционира Негован в сегмента на селата около София, където вече се формира премиум зона за еднофамилни домове.

Профилът на купувачите: новите „северни мигранти“

Купувачите в Негован са ясно разграничими. На първо място са хората, които искат да напуснат апартаментите в София и да се преместят в къща, но не могат или не желаят да платят цените в Бистрица, Панчарево или Симеоново. За тях Негован е „разумният компромис“ – близо до града, но с усещане за провинциален уют.

Втората група са инвеститорите. Те търсят големи парцели, които могат да бъдат разделени или застроени с еднофамилни къщи. Наличието на промишлени и складови помещения в района привлича и бизнес клиенти, които търсят имоти за логистика или производство.

Третата група са хора, които търсят спокойствие и природа – семейства с малки деца, хора, работещи дистанционно, и купувачи, които искат по-голям двор, градина или пространство за хоби.

Инфраструктура: тиха зона с потенциал

Негован е на около 12 км от центъра на София и е достъпен през Ботунец и Челопечене. Пътната инфраструктура е добра, а близостта до Северната скоростна тангента улеснява връзката с останалите части на града. В селото има основни услуги – магазини, детска градина, читалище, здравна служба.

Природата е един от най-големите активи на Негован. Районът около река Лесновска и зелените площи около селото създават усещане за простор, което липсва в много от южните квартали на София. Това е и причината все повече хора да го предпочитат като място за живот.

Тенденцията: Негован става новата северна алтернатива

Пазарът в Негован е в подем. Новите къщи, активният пазар на парцели и стабилното търсене показват, че селото се превръща в предпочитана дестинация за хора, които искат да живеят близо до София, но извън нейната динамика.

Цените все още са по-ниски от южните райони, но тенденцията е ясна – Негован се позиционира като новата северна алтернатива за еднофамилни домове. И ако развитието на инфраструктурата продължи, селото може да се превърне в един от най-търсените райони около столицата през следващите години.

