Посочиха най-добрите летни гуми

Немският автомобилен клуб ADAC публикува резултатите от последния си мащабен тест на летни гуми в популярния размер 225/50 R17. Шестнадесет модела гуми бяха тествани по ключови параметри за безопасност, комфорт и издръжливост.
Тази година само няколко гуми получиха наистина високи оценки, докато повечето показаха средни резултати.
Коя е най-добрата?
Според резултатите от тестовете на ADAC, Continental PremiumContact 7 се оказа победител, получавайки общ резултат от приблизително 1,9. Този модел демонстрира най-добрия баланс от характеристики: къс спирачен път, отлично управление на мокри пътища и стабилно управление на сухи пътища.
2-ро място – Pirelli Cinturato C3. Гумите Pirelli са се представили особено добре на мокра настилка и са демонстрирали висока устойчивост на аквапланинг. Те са сред най-безопасните гуми в теста.
3-то място – Goodyear EfficientGrip Performance 2. Гумите Goodyear са малко по-лоши от лидерите по отношение на управление, но компенсират това с изключителен пробег и много добър баланс на характеристиките на производителност. Като цяло, и трите модела получиха обща оценка „добър“ – единствените гуми, постигнали това в този тест.
Гуми със среден резултат
Firestone Roadhawk 2
Falken Ziex ZE310 Ecorun
Bridgestone Turanza 6
Michelin Primacy 5
Maxxis Premitra HP6
Kumho Ecsta HS52
BFGoodrich Advantage
Hankook Ventus Prime 4
Тези гуми са се представили добре, но имат някои слабости, като по-дълъг спирачен път и по-лошо представяне на мокри пътища в сравнение с лидерите в теста.
Аутсайдери в тестовете
Някои модели демонстрират откровено слаби резултати, особено в критично важни дисциплини. Интересното е, че гуми от китайски и турски компании попадат в тази категория: Greentrac Quest X, Lassa Revola, Leao Nova Force Acro и Linglong Sport Master.
Проблемите им включват лошо спирачно представяне на мокри настилки, лошо управление в дъжд и стабилност при високи скорости. Тези фактори имат най-голямо влияние върху безопасността и оформят цялостното впечатление от гумите.
Индивидуални постижения
Някои дисциплини имаха свои собствени лидери. Например, Goodyear EfficientGrip Performance 2 демонстрира най-дълъг експлоатационен живот (до ~58 000 км), докато Michelin Primacy 5 е най-икономичната по отношение на разхода на гориво. Това за пореден път потвърждава, че няма универсален или идеален вариант.
Заключение: Кои гуми да изберете
Тестът на ADAC от 2026 г. показа, че разликите между гумите могат да бъдат критични. Премиум моделите традиционно осигуряват най-добра безопасност, докато бюджетните опции могат да бъдат значително по-лоши в аварийни ситуации, но все пак остават компромисно решение на атрактивна цена, пише "Блиц".
Общата препоръка обаче може да се формулира по следния начин: за максимална безопасност е подходящ Continental, за издръжливост - Goodyear, а за икономия на гориво - Michelin.
Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини
Вижте всички актуални новини от Standartnews.com