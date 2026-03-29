Посочиха най-добрите летни гуми

Немският автомобилен клуб ADAC публикува резултатите от последния си мащабен тест на летни гуми в популярния размер 225/50 R17. Шестнадесет модела гуми бяха тествани по ключови параметри за безопасност, комфорт и издръжливост.

Тази година само няколко гуми получиха наистина високи оценки, докато повечето показаха средни резултати.

Коя е най-добрата?

Според резултатите от тестовете на ADAC, Continental PremiumContact 7 се оказа победител, получавайки общ резултат от приблизително 1,9. Този модел демонстрира най-добрия баланс от характеристики: къс спирачен път, отлично управление на мокри пътища и стабилно управление на сухи пътища.

2-ро място – Pirelli Cinturato C3. Гумите Pirelli са се представили особено добре на мокра настилка и са демонстрирали висока устойчивост на аквапланинг. Те са сред най-безопасните гуми в теста.

3-то място – Goodyear EfficientGrip Performance 2. Гумите Goodyear са малко по-лоши от лидерите по отношение на управление, но компенсират това с изключителен пробег и много добър баланс на характеристиките на производителност. Като цяло, и трите модела получиха обща оценка „добър“ – единствените гуми, постигнали това в този тест.

Гуми със среден резултат

Firestone Roadhawk 2

Falken Ziex ZE310 Ecorun

Bridgestone Turanza 6

Michelin Primacy 5

Maxxis Premitra HP6

Kumho Ecsta HS52

BFGoodrich Advantage

Hankook Ventus Prime 4

Тези гуми са се представили добре, но имат някои слабости, като по-дълъг спирачен път и по-лошо представяне на мокри пътища в сравнение с лидерите в теста.

Аутсайдери в тестовете

Някои модели демонстрират откровено слаби резултати, особено в критично важни дисциплини. Интересното е, че гуми от китайски и турски компании попадат в тази категория: Greentrac Quest X, Lassa Revola, Leao Nova Force Acro и Linglong Sport Master.

Проблемите им включват лошо спирачно представяне на мокри настилки, лошо управление в дъжд и стабилност при високи скорости. Тези фактори имат най-голямо влияние върху безопасността и оформят цялостното впечатление от гумите.

Индивидуални постижения

Някои дисциплини имаха свои собствени лидери. Например, Goodyear EfficientGrip Performance 2 демонстрира най-дълъг експлоатационен живот (до ~58 000 км), докато Michelin Primacy 5 е най-икономичната по отношение на разхода на гориво. Това за пореден път потвърждава, че няма универсален или идеален вариант.

Заключение: Кои гуми да изберете

Тестът на ADAC от 2026 г. показа, че разликите между гумите могат да бъдат критични. Премиум моделите традиционно осигуряват най-добра безопасност, докато бюджетните опции могат да бъдат значително по-лоши в аварийни ситуации, но все пак остават компромисно решение на атрактивна цена, пише "Блиц".

Общата препоръка обаче може да се формулира по следния начин: за максимална безопасност е подходящ Continental, за издръжливост - Goodyear, а за икономия на гориво - Michelin.

