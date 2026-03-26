Петролът скочи рязко заради срив на надеждите за мир в Близкия изток

Цените на петрола се повишиха с около два долара за барел в азиатската търговия днес, възстановявайки част от загубата в стойността си от предходната сесия на фона на намаляващия оптимизъм за примирие в Близкия изток и опасенията за сериозни смущения в доставките, съобщи Ройтерс.

Пазарите реагираха остро на сигналите за ескалация и възможни нови рискове пред енергийните доставки. Това върна напрежението сред инвеститорите и засили волатилността на суровините. Очакванията са несигурността да се задържи и през следващите дни.

Фючърсите на сорта Брент, който е световен бенчмарк, поскъпнаха с 1,87 долара, или 1,87 на сто, до 99,25 долара за барел към 08:00 часа българско време, а тези на американския лек суров петрол – с 2,10 долара, или 2,30 на сто, до 92,46 долара за барел. В предходната сесия и двата бенчмарка отчетоха спад от над 2 на сто.

Поскъпването е факт на фона на сигналите, че перспективите за дипломатическо решение на конфликта между САЩ и Иран се влошават. Иран заяви, че разглежда предложението на Вашингтон, но няма намерение да води преговори за прекратяване на конфликта, докато от Белия дом предупредиха за възможни по-сериозни действия, ако Техеран не приеме условията.

„Оптимизмът относно примирието изчезна“, коментира старшият икономист в „Ен Ел Ай Рисърч Институт“ (NLI Research Institute) Цуйоши Уено, като допълни, че високите изисквания на САЩ увеличават риска от продължителна нестабилност на пазара.

Конфликтът вече оказва сериозно въздействие върху глобалните енергийни потоци. Доставките през Ормузкия проток, през който преминава около една пета от световния износ на петрол и втечнен природен газ, на практика са силно ограничени. Международната агенция за енергията (МАЕ) определи ситуацията като най-голямото прекъсване на доставките в историята.

На този фон Япония призова за координирано освобождаване на стратегически петролни резерви. Премиерът Санае Такаичи обсъди въпроса с ръководителя на МАЕ Фатих Бирол.

Допълнителен натиск върху предлагането оказват и други фактори. По данни на Ройтерс около 40 на сто от руския капацитет за износ на петрол са засегнати вследствие на атаки и логистични затруднения, а производството в Ирак е спаднало до нива, при които складовите мощности достигат критични стойности. Това допълнително засилва опасенията за недостиг на суровина на международните пазари.

В същото време запасите от суров петрол в САЩ са нараснали с 6,9 млн. барела до 456,2 млн. барела за седмицата до 20 март – значително над очакванията на анализаторите, което частично ограничава ръста на цените. Въпреки това ефектът от увеличените запаси остава ограничен на фона на геополитическото напрежение и несигурността около доставките.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com