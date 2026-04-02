Петролът избухна над 107 долара след новите закани на Тръмп

Цените на петрола скочиха рязко с повече от 5 долара по време на азиатската търговия, след като Доналд Тръмп заяви, че САЩ ще продължи атаките срещу Иран без конкретен срок за край на конфликта, предаде Ройтерс. Пазарите реагираха мигновено на липсата на яснота и на риска от по-нататъшна ескалация в Близкия изток.

Фючърсите на сорта Брент поскъпнаха с 6,33 долара, или 6,3%, до 107,49 долара за барел, докато американският лек суров петрол (WTI) добави 5,28 долара, или 5,3%, до 105,40 долара за барел. Ръстът идва след предходен спад от над 1 долар и при двата бенчмарка, което показва колко рязко се обръща пазарът при всяка нова политическа заявка.

„Ще довършим задачата и ще го направим много бързо. Много сме близо“, заяви Тръмп, като допълни, че американските военни почти са постигнали целите си и конфликтът може да приключи в рамките на две до три седмици, без да дава конкретика.

Според анализатори именно тази липса на яснота за прекратяване на огъня или дипломатически пробив подхранва напрежението на пазарите. При евентуална ескалация и заплаха за морските маршрути цените могат да се насочат към нови върхове заради риска от прекъсване на доставките.

Опасенията вече се материализират. Петролен танкер, нает от катарската компания QatarEnergy, е бил ударен от иранска крилата ракета в катарски води, съобщиха местните власти, което допълнително повиши напрежението около сигурността на корабоплаването.

Ръководителят на Международната агенция по енергията Фатих Бирол предупреди, че евентуални прекъсвания на доставките могат да започнат да удрят европейската икономика още през април, въпреки че досега континентът е бил частично защитен чрез предварително договорени доставки.

Експерти подчертават, че при отсъствие на ясен план за деескалация пазарите ще останат изключително чувствителни към всяко изявление от Вашингтон или развитие на бойните действия, като волатилността може да се превърне в новото нормално за петрола.

