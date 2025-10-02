Откриха мина, която крие 470 000 тона редкоземни елементи

Китай откри ново голямо находище на редкоземни елементи в провинция Юнан.

Запасите му се оценяват на над 470 000 тона.

Това съобщава The Pulse, отбелязвайки, че

стойността на тези елементи може да достигне 200 милиарда долара.

Анализаторите смятат, че откриването на това находище може да сложи край на усилията на САЩ да се превърне в лидер на пазара на възобновяема енергия.

Редкоземните елементи са от решаващо значение за зелената енергия.

Те се използват във вятърни турбини, електрически превозни средства, светодиоди, батерии и дори водородни технологии. Уникалните им свойства ги правят практически незаменими.

Според Китайската геоложка служба, откритото находище съдържа

елементи като празеодим, неодим, диспрозий и тербий.

Тези елементи са от решаващо значение за технологиите за възобновяеми енергийни източници. Отбелязва се, че тези находища са изключително големи и лесни за добив с минимално въздействие върху околната среда.

Китай е световен лидер в добива на редкоземни елементи.

Това ново откритие може да постави Съединените щати в трудна позиция. По-специално, гиганти като Apple и Tesla рискуват да се наложи да преструктурират веригите си за доставки. Междувременно производството на електрически превозни средства ще стане още по-зависимо от китайските ресурси.

„Китай значително ще увеличи ресурсното си предимство с тази мина, което ще даде на страната значителна стратегическа и изгодна геополитическа позиция, особено в отговор на увеличените вносни тарифи на САЩ“, добавят авторите на статията.

