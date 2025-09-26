5000 тона годишно! Открито е огромно съкровище от "бялото злато"

Глобалният енергиен сектор непрекъснато се развива. Нарастващото търсене на по-екологични решения е довело до

търсенето на нови източници на различни елементи, включително литий.

Неотдавнашно откритие в Съединените щати привлече вниманието на анализатори и експерти. EnergyX инвестира в мащабен проект, насочен към осигуряване на местно производство на литий, ключов ресурс за батерийната индустрия, съобщава Eco News.

Амбициозният проект се изпълнява в района на Арк-Луис, Тексас, на пресечната точка на щатите Арканзас, Луизиана и Тексас. Очаква се мястото на добив на литий, известно още като завода Lonestar, да произвежда 5000 тона литий годишно в първата фаза. Във втората фаза се очаква тази цифра да се увеличи до 25 000 тона на година.

„Литият е критичен ресурс за производството на литиево-йонни батерии,

които захранват електрически превозни средства, електронни устройства и системи за съхранение на енергия. Това „съкровище“ крие обещанието за бъдеще, в което Съединените щати ще бъдат по-независими в снабдяването с този жизненоважен ресурс за глобалния енергиен преход“, се казва в статията.

Литият привлече вниманието поради нарастващото търсене на електрически превозни средства и батерии. Следователно, този проект в САЩ представлява и

възможност за позициониране на страната като лидер в глобалния енергиен преход.

Първо литият, произведен от проекта Lonestar, ще помогне за намаляване на зависимостта на САЩ от чуждестранни доставчици. Второ компанията използва технологии за устойчив добив на LiTAS. Това помага за минимизиране на въздействието върху околната среда от добива на литий.

Освен това, амбициозният проект ще помогне за

задоволяване на търсенето на батерии за електрически превозни средства,

като осигури необходимите ресурси за разширяване на инфраструктурата, необходима за създаването на по-екологичен автомобилен парк.

Очаква се Lonestar да окаже значително влияние и на международните пазари. Германия например вече произвежда автомобили, задвижвани от литиево-метални батерии.

„Наистина, това литиево „съкровище“ е жизненоважен ресурс за развитието на бъдещето на чистата енергия в Съединените щати, осигурявайки на страната ресурсите, необходими за задоволяване на нарастващото търсене на батерии и електрически превозни средства. По този начин EnergyX не само създава литиева мина, но и проправя пътя за по-екологично и по-самодостатъчно бъдеще“, се казва в статията.

