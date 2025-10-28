Огромна драма с жилищата в София

Цената за квадратен метър жилищна площ в София вече достига 2310 евро спрямо 1800 евро година по-рано. Поскъпването е с 500 евро на квадратен метър.

Експертите прогнозират, че 2025 година може да се окаже една от най-динамичните за сектора.

Два месеца преди България да влезе в Еврозоната, ръстът в цените на жилищата остава водеща тема на имотния пазар.

"Има повече желаещи да закупят жилище, отколкото купувачи. Втората причина е лесното осигуряване на финансиране чрез ипотечни кредити и на достъпните лихвени нива и третата причина, която засилва още повече цените, но и на интереса за закупуване на имоти е именно влизането в Еврозоната. Хората търсят сигурно убежище на своите спестявания, а актив №1 в разбиранията на българите са си недвижимите имоти", коментира брокерът Димитър Христов пред Bulgaria ON AIR.

"В пазарна икономика единственият принцип, който определя цените на имотите, е търсене-предлагане. Когато търсенето е повече от предлагането, цените растат. Единият вариант е да се влияе на търсенето - то да намалее, така беше по времето на социализма. Другият вариант е да се увеличи предлагането. Въпросът е защо ние не правим нищо предлагането да се увеличи и цените да се нормализират", посочи председателят на Националната асоциация на строителните предприемачи Георги Шопов.

Хората също отчитат високите цени и си го обясняват с предстоящото влизане в Еврозоната.

"Не знам след еврото какво ще се получи. Някои казват, че имотите ще поскъпнат, други - че ще паднат", "Има драстично поскъпване", коментират хората.

Очакванията за периода след въвеждането на еврото обаче остават предпазливи.

