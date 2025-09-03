Обявиха края на легендарен хотел

Легендарен хотел в тунизийската столица, за който се предполага, че е вдъхновил обект от филма "Междузвездни войни", ще бъде демонтиран след години на спорове относно съдбата му, съобщи ДПА, цитирана от БТА.

Хотел "Дю Лак", разположен близо до езерото Тунис, е проектиран от италианския архитект Рафаеле Контиджани и е построен между 1970 и 1973 г. Оформен като обърната пирамида, 10-етажният хотел е включвал повече от 400 стаи.

Либийската арабска компания за чуждестранни инвестиции (LAFICO) закупува имота през 2011 г. Изоставен в продължение на 25 години, хотелът сега е заобиколен от строителна площадка, собственост на компанията, след като тя е започнала демонтирането на последния етаж.

Първоначално е било планирано хотелът да бъде реставриран, преди да се реши да бъде съборен заради старите основи на сградата. Дългогодишните опити на активисти да спасят сградата и да запазят рядко архитектурно наследство се провалят.

В продължение на години хотелът е една от малкото сгради, които с бруталистки архитектурен стил демонстрират архитектурната модернизация на Тунис след обявяването на независимостта през 1956 г.

Смята се, че сградата е вдъхновение за мобилните крепости "Сандкроулър" в "Междузвездни войни". Оригиналният филм "Междузвездни войни" от 1977 г. е заснет в южната тунизийска пустиня.





