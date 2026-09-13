Обявиха края на легендарен хотел
Първоначално е било планирано хотелът да бъде реставриран, преди да се реши да бъде съборен заради старите основи на сградата
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Първоначално е било планирано хотелът да бъде реставриран, преди да се реши да бъде съборен заради старите основи на сградата
В нощта на 7 срещу 8 ноември 2024 г. паметникът на Ленин е бил разрушен
Мястото за строежа на болницата беше избрано след обсъждането на пет възможни парцела в София
Очаква се издигане на допълнително скеле и поставяне на мрежа
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„Руската армия е извършила поредния терористичен акт“, твърдят украинците
Той замина спешно за града, тъй като тютюнев склад бе разрушаван незаконно
Конструкцията на сградата от 17 етажа е разрушена посредством взривно вещество чрез дистанционен механизъм
Акцията започва на 21 август 1999 г., командвана от тогавашния вицепремиер Е. Бакърджиев
След нови скандални разкрития за наклонностите на звездата, купувачи вече няма
До момента са съставени 18 констативни протокола за незаконни постройки, 15 от които са определени като опасни...
В селото, на площ от 1.8 декара, при изключително лоши условия и без никакви строителни разрешения живеят 200 души, оплака се Красимир Каракачанов, ко...
Мястото на тютюневия склад в Пловдив е било готвено за сити център. Това съобщи "Марица" и уточни, че фирмата „Одрин 8" ЕООД, кръстена на адреса на па...
Вицепрезидентът Маргарита Попова изрази безпокойство, че напоследък се руши християнско наследство с чукове и оръдия и от лицето на земята се заличава...
Багери в ромското гето на Гърмен, но не сега Ако не блъснат до 18 юли незаконните постройки, блокираме кметство и пътища, заканват се протестиращи Б...
Лидерката на френския крайнодесен Национален фронт Марин льо Пен пожела ЕС да се срине и призова французите да допринесат за това, ако е възможно, пре...