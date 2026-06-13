Обявиха края на легендарен хотел
Първоначално е било планирано хотелът да бъде реставриран, преди да се реши да бъде съборен заради старите основи на сградата
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Първоначално е било планирано хотелът да бъде реставриран, преди да се реши да бъде съборен заради старите основи на сградата
Той става популярен актьор едва на 40 години
"Тъмен чирак" е най-новият роман от вселената на "Междузвездни войни". Историята е официалното продължение на събитията от сериала "Войната на клонинг...
Звездата от новия филм от сагата "Междузвездни войни" Дейзи Ридли може да наследи ролята на Лара Крофт, в която досега виждахме Анджелина Джоли. Млад...
Жозе Моуриньо за пореден път показа на зложелателите си колко е известен. Доскорошният мениджър на "Челси" засенчи новата седма серия на сагата "Между...
"Силата се пробужда" може и да задмине по бокс офис екшъна "Бързи и яростни" Седмият филм от сагата "Междузвездни войни" - "Силата се пробужда", разб...
Феновете на легендарната поредица "Междузвездни войни" вече могат да се сдобият с часовник, създаден като че ли специално за китката на ситския лорд Д...
Осмият епизод на "Междузвездни войни" ще излезе на екраните на 26-и май 2017-та година. Режисьор на лентата ще бъде Райън Джонсън. Това съобщи ръковод...