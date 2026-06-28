Обрат на автомобилния пазар. Експерти с прогноза

Експерти прогнозират обрат на автомобилния пазар в резултат от напрежението в Близкия изток.

От началото на войната в Иран и затварянето на Ормузкия проток цените както на бензина, така и на дизела се покачиха сериозно. Обявеното споразумение и стабилността в района би трябвало да доведе до намаляване на цените на горивата, но в създалата се ситуация може да има една жертва - SUV-та.

Тези автомобили са най-популярни на основни пазари като САЩ и Европа, но експерти очакват заради по-скъпите горива това да се промени. "Ефектът на разходите за притежание, които растат, ще повлияе на пазара и ще го върне към седани и компактни автомобили", прогнозира Сербан Болдеа, директор по продуктово планиране във Volkswagen of America, пише "Аутомедия".

Скорошното изследване на поведението на шофьорите в Европа, подготвено от обсерваторията Цетелем, сочи в същата посока. Анализирайки намерението за покупка и средния бюджет, с който потребителите разполагат за покупка на кола, 81% от анкетираните шофьори са обявили, че взели предвид общата цена за използване на превозно средство (поддръжка, консумация, застраховка, данъци) при избора на нов автомобил.

Болдеа вярва, че „ще видим обща тенденция, не само във Volkswagen, но и в цялата индустрия, към ниските седани и хечбеци.“ Проблемът не е само, че на много от потребителите вече им е омръзнало от SUV-та, но и в това как притежаването на такива автомобили влияе на разходите. Освен, че са по-скъпи SUV-овете са по-малко ефективни от еквивалентните модели в сегментите, тъй като са по-големи, по-обемисти и предлагат по-голямо въздушно съпротивление. А това също се отразява на разходите.

„Превозните средства с ниско разположен под са по-икономични за потребителя по отношение на общата цена на притежание - имат по-нисък разход на гориво, по-малки гуми, по-малки спирачки и т.н. Това означава по-малко разходи и по-висока ефективност“, обяснява Болдеа. И даде пример с Volkswagen Golf, чието производство ще бъде преместено в Мексико през 2028. Подобен ход ще може дори да върне популярния модела на пазара в Щатите, където той да намери нова публика.

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