Ново 20! Връзват наема за минималната заплата

На 1 януари собственици на имоти сложиха 10% отгоре напълно спекулативно, казват брокери

Нов трик измислиха собственици на имоти, за да вдигат наемите без да са вложили и едно евро в ремонти и подобрения - месечната сума за ползване на квартира да се върже с минималната работна заплата (МРЗ). Така, с увеличенията на минималното възнаграждение, което е обвързано със средната брутна работна заплата (СБРЗ) и всяка година се преизчислява като 50% от нея, ще вдигат и парите, които плащаме за ползване на чуждо жилище.

„Все повече се налага тенденцията наемът да е процент от минималната работна заплата, което гарантира някаква регулация“, казва пред „Марица“ Габриела Иванова, която управлява агенция за недвижими имоти в Пловдив.

Според брокерите, някои наемодатели са започнали да вдигат цените още от първия ден на 2026 г., когато България влезе в еврозоната – напълно спекулативно, без причина и без икономическа логика. "Имаме информация, че за офис, за който наемът е бил 1000 лв. в края на 2025 г., т.е. 511 евро, сега му искат по 600 евро на месец. Това е поскъпване с близо 15%. Гараж с месечен наем от 120 лева, а сега вместо 60 евро цената му е 70 евро, което е скок с цели 20%“, дава примери Борислав Симеонов, управител на Агенция „Авеню“ под тепетата. По думите му, подобно спекулативно вдигане на цените се наблюдава и при имотите за продан: апартамент, който в края на декември е промотирал на цена от 90 000 евро, десет дни по-късно - в първата седмица на 2026-а, вече струва 100 000 евро.

Това означава, че само за ден цената се е увеличила с 10 на сто.

"Агенцията за имоти, която управлявам, предлага още оферти, чиято цена автоматично се вдигна от 1 януари при положение, че собствениците не са направили подобрения в жилищата, които продават. Няма индикации и търсеното да се е повишило. Така че поскъпването е въпрос на спекулации, които идват от манипулации в медиите и в социалните мрежи, които заради което се вдигат и цените на имотите“, твърди Симеонов.

В други случаи хазяите побързаха да вдигнат наемите още в последните месеци на миналата година.

От Националното сдружение за недвижими имоти отчитат ръст на наемите у нас паралелно с ръста на цените за покупка на жилище. Скокът за 2025 г. в София е около 20%, а в Бургас и във Варна - между 10 и 15%.

За двустайно жилище в София средният наем е около 600 евро. Около 450 евро струва такъв апартамент в Пловдив. Във Варна и Бургас цените са сходни - между 400 и 500 евро.

Експерти на имотния пазар прогнозират по-умерено покачване на наемните цени през тази година.

"Не очаквам стъпаловидни скокове на наеми. В началото на годината обикновено има някаква преиндексация, но тя е свързана и с инфлацията от предната година, свързана е и с това, че се преподписват договори за вече наетите апартаменти. Според мен изконсумирахме новината за скачането на цените от влизането на еврото предварително - през 2024 г. и 2025 г., така че не очаквам рязък скок на наемните цени", посочва Иван Семков, заместник-председател на Национално сдружение недвижими имоти, предава бТВ.

През 2026 г. пазарът на наеми ще започне с активност, е прогнозата на imoti.bg. Градове като София, Пловдив и Варна остават притегателни за студенти, млади специалисти и работещи в технологични компании. Жилища в добро техническо състояние, обзаведени разумно и с нормални месечни разходи, ще се отдават бързо. Географската близост до бизнес квартали, университети и транспортни връзки ще бъде основният фактор за висока заетост.

Според експертите, макар че левът е фиксиран към еврото от години, реалното присъединяване към еврозоната има значение за доверието в икономиката и инвестиционния климат. В редица държави членки на еврозоната се наблюдава засилен интерес към пазара на недвижими имоти, включително към сегмента на наемите. Еврозоната обикновено носи по-висока финансова стабилност, по-голям интерес от страна на чуждестранни инвеститори и по-активен пазар на имоти. Тези процеси неминуемо оказват влияние върху наемите в България, особено в икономически активните региони.

Повечето анализи сочат, че е вероятен умерен ръст на цените на наемите, но без рязък скок. Основният двигател ще бъде повишеното търсене на жилища под наем. С влизането в еврозоната България става по-привлекателна за международни компании, чуждестранни специалисти, дигитални номади и дистанционни работници. Тези групи традиционно търсят жилища под наем в София и големите градове, което може да доведе до допълнителен натиск върху пазара.

Не всички ефекти от еврозоната обаче са насочени към поскъпване. По-голямата прозрачност на имотния пазар и по-лесното сравнение на наемите в България с тези в други европейски държави действат като естествен коректив.

Доходите на домакинствата остават ключов фактор – ако цените на наемите надхвърлят възможностите на наемателите, пазарът се саморегулира, пише imoti.bg.

Влизането на България в еврозоната ще има отражение върху имотния пазар и цените на наемите, но по-скоро под формата на плавни и пазарно обусловени промени. Локацията, качеството на имота и реалното търсене ще останат водещи фактори, а еврозоната ще добави нова динамика към пазара на наеми в България.

Според експертите масовият пазар на наеми – двустайни и тристайни апартаменти – вероятно ще отчете най-стабилно търсене и плавен ръст. Луксозните имоти и корпоративните наеми могат да поскъпнат по-осезаемо, особено в София. В малките градове влиянието на еврозоната върху наемите ще бъде ограничено.

За наемателите това означава по-внимателно планиране и активно следене на офертите за жилища под наем. За наемодателите – възможност за по-добра доходност, но и необходимост от реалистични цени, съобразени с пазара.

Отчита се и друга тенденция: тъй като недвижимите имоти продължават да бъдат предпочитано средство за убежище на парите, както и очакванията за по-стабилна икономическа среда след приемането на еврото, това ще е мотив за насочване на още капитал към инвестиции в имоти с цел отдаване под наем. Така, макар в краткосрочен план да е възможно това да подкрепи по-високи наеми, в по-дългосрочен увеличеното предлагане на жилища под наем има потенциал да балансира пазара и да ограничи прекомерното поскъпване.

