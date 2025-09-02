Нов живот за легендарен автомобил!

Китайско-германската марка Smart възнамерява да разшири моделната гама с малък, двуместен градски автомобил, който ще представлява идеологически наследник на легендарния Fortwo.

Новият модел ще се нарича #2, като вече е известно неговото задвижване, както и кога ще дебютира.

Историята на Smart започва през 1997 когато модел, наречен Smart City-Coupe, е представен на автомобилното изложение във Франкфурт. Това беше малка, триврата и двуместна кола - дължината на каросерията му беше само 250 см, с междуосие 181 см. Тя имаше необичаен дизайн, като двигателят с обем само 599 см3 е поставен отзад. Той генерира 45 к.с. и 70 Нм и задвижва задните колела чрез автоматична скоростна кутия.

Кабината лесно побираше двама души, а над двигателя имаше багажник със символичен капацитет от 130 литра. Този модел влезе в продажба през 1998 г., а през 2003 името му беше променено на Fortwo.

През 2007 дебютира второто поколение, което вече беше по-голямо превозно средство - дължината на каросерията се увеличи с почти 20 см, а междуосието - с 6 см. След това, през годините 2014 - 2019, се произвежда поколението Smart Fortwo III с подобни размери. Производството на този модел в електрическата версия оцеля най-дълго - до 2024.

През това време Smart принадлежеше на Daimler, който се опита да разшири гамата с нови модели (Forfour, Formore, Roadster). Те обаче не бяха толкова топло приети като първия модел, в резултат на което марката генерираше загуби в продължение на много години. В резултат на това в началото на 2020 се случиха големи трансформации на собствеността. Създадена беше нова марка - Smart Automobile, която е наследник на Smart и в която дяловете са взети поравно от Daimler и китайския Geely.

Тогава беше обявено, че германски и китайски дизайнери ще работят заедно по създаването на нови поколения модели на Smart. Германците трябваше да отговарят за стила, а китайците - за техническите решения. Също така беше договорено Smart да се произвежда изключително в Китай.

Така през 2022 дебютира първият модел от ново поколение - компактен SUV с електрическо задвижване, наречен Smart #1. Година по-късно беше представен Smart #3, който е компактен кросоувър с каросерия купе, а тази година до шоурумите стигна Smart #5, който е SUV от среден клас.

Всички модели са изцяло електрически, произведени са в Китай и са обект на 18,8% тарифа на ЕС от миналата година. В резултат на това цените на Smart #1 и #3 се увеличиха с около 2000 евро, а продажбите спаднаха. През юли 6983 автомобила са напуснали шоурумите в Европа, което е с 59% по-малко от година по-рано. За да илюстрираме мащаба - в най-добрите години Smart продаваше до 100 000 автомобила годишно.

Ситуацията трябва да бъде подобрена от новия, най-малкия и евтин модел в гамата. Автомобилът трябва да се третира като пряк наследник на Smart Fortwo. Това ще бъде градско превозно средство с три врати (класифицирано като сегмент А), построено на нова платформа.

Производството на Smart #2 ще се извършва в Китай, а в Европа се очаква този модел да се появи в края на 2026. Както всички други превозни средства на марката, предлагани в Европа, той ще бъде изцяло електрически, като се очаква да получи и атрактивна цена, предава "Аутомедия".

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com