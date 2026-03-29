Неприятен обрат с цените на колите на старо

Цените на употребяваните автомобили в Европа се увеличават, става ясно от индекса на на AUTO1 Group, който измерва автомобилните стойности втора ръка на целия континент. През март той възлиза на 139,3 пункта спрямо 137,6 през февруари, което означава увеличение с 1.2% за един месец (на практика, ако до февруари употребяван автомобил е имал определена цена, през март тя се е увеличила средно с 1.2%).

Преди да видите подробно всички данни, трябва да знаете, че индексът на AUTO1 Group служи да разбере как се движат цените на употребяваните автомобили в Европа и че AUTO1 Group (германска компания, основана през 2012 и активна в повече от 30 страни) е най-голямата европейска платформа за закупуване и продажба на употребявани автомобили. Чрез своите марки (noicompriamoauto.it, Autohero и AUTO1.com) тя събира данни за милиони транзакции с употребявани автомобили и така месечният индекс се основава на около 5,1 милиона продажби, предлагайки надеждна и подробна картина на пазара, пише "Аутомедия".

Първото тримесечие на 2026 завършва с общо увеличение на цените от 2% в сравнение с януари, потвърждавайки солидното търсене и като цяло стабилния пазар. На годишна база обаче цените остават почти непроменени - в сравнение с март 2025 увеличението е едва 0,4%.

Не всички употребявани автомобили следват един и същ модел. Хибридите, например, са единствените, които растат в сравнение със същия период на миналата година: индексът възлиза на 110,3 пункта, отбелязвайки увеличение от 1,4% спрямо март 2025, въпреки че през март 2026 цените регистрират лек спад от 0,5%.

Дизеловите автомобили, от друга страна, показват постоянен спад: през март индексът им е 110,3 пункта, което е спад от 0,3% спрямо февруари и 1,7% спрямо март 2025.

Бензиновите автомобили останаха като цяло стабилни, с индекс на 111.1 пункта, докато електрическите автомобили се повишиха с 2.9% на месечна база, но загубиха 1.7% спрямо същия период на миналата година.

