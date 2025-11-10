Не ги купувайте! Посочиха най-лошите нови автомобили

Опитните автомобилни ентусиасти определиха модели, които никога няма да купят, защото често се чупят или изгниват. Списание „Consumer Reports“ анализира някои от най-популярните модели на автомобилния пазар и разкри какви проблеми могат да възникнат с тях.

2025 Ford Escape хибрид

Седалките са тапицирани с плат и винил вместо с кожа, а някои части са покрити с пластмаса. Това значително обезценява външния вид на интериора и следите от износване се появяват много бързо.

По-рано тази година Ford изтегли от пазара над 20 000 хибридни SUV-а поради проблеми с батерията. Съобщава се също за течове на масло и изображение от камера за задно виждане.

Нисан Патфайндер 2025

Ако някога сте се чудили кой автомобил е най-ненадежден, този модел вероятно е в списъка. Второто и третото поколение бяха особено влиятелни в това отношение.

Например, проблемите с трансмисията бяха често срещани: предавките се плъзгаха, падаха, превключваха рязко и дори напълно се повреждаха.

Заслужава да се споменат и проблеми с двигателя – повредата на ангренажната верига е друг често срещан проблем за шофьорите. Всичко това би го направило победител в състезанието за коли най-склонни към повреди.

Деветстепенната автоматична трансмисия, въведена в новите модели, подобри донякъде ситуацията. Въпреки това остават въпроси относно производителността на автомобила. В повечето нива на оборудване Nissan Pathfinder произвежда 284 к.с., но все още се представя слабо на неравни пътища. Ако искате да запазите окачването, не бива да карате този автомобил извън пътя.

В комбинация с липсата на обратна връзка от волана, това създава почти примитивно изживяване при шофиране. Инфотейнмънт системата също е остаряла в сравнение с автомобилите от същата година.

2025 Mercedes-Benz GLC

Мерцедес вероятно би бил последният автомобил, който бихте включили сред най-лошите автомобили на всички времена. Автомобилите на производителя обикновено се свързват с висок клас лукс, но моделът от 2025 г. не оправдава очакванията.

През юни тази година над 90 000 автомобила GLC 2025 бяха изтеглени от пазара поради проблеми със задните колони, които влияят на управлението при инциденти. Колоните не са били правилно оборудвани със система за абсорбиране на удара.

Освен това, някои аспекти на шофирането бяха трудни по време на шофиране на този автомобил. Например, въпреки че спирачките са напълно функционални и спират колата в критични ситуации, някои модели показват забавяне след натискане на педала, което изисква известно свикване.

Инфоразвлекателната система оставя много да се желае. Тя има огромен, сложен дисплей, а функциите ѝ са дублирани от неудобни сензорни бутони на волана.

Chrysler Pacifica Hybrid 2025

Въпреки че този миниван беше сред най-популярните автомобили в своя клас, той имаше много недостатъци: проблеми със спирачките, хидравликата и въздушните възглавници.

В края на юни автомобилният производител изтегли от пазара над 250 000 автомобила Pacifica и Voyager (210 000 от които Pacifica) от моделните години 2022–2025, за да подмени дефектните странични въздушни възглавници.

Забелязано е и забележимо намаляване на пространството на втория ред седалки. В комбинация с потенциални технически проблеми, това е причина за безпокойство.

Електрическият автомобил Chevrolet Blazer 2025

Предшественикът на този автомобил имаше софтуерни проблеми и опасения относно структурната си цялост.

Моделът от 2025 г. се представи по-добре, но все още имаше своите недостатъци. Колата беше изтеглена от пазара поради проблеми с електрониката на ръчната спирачка, свързани с дизайна на кабелния сноп.

Шофьорите се оплакваха от невъзможността за превключване на предавки от предупрежденията за паркиране и обслужване. Постоянната поява на неизправности би трябвало да предупреди купувачите.

Фолксваген Джета, 2025 г.

Въпреки по-елегантния дизайн, интериорът все още е предимно пластмасов. Механично обаче малко се е променило, което е проблем.

1,5-литровият редови четирицилиндров двигател с турбокомпресор от предишното поколение, произвеждащ 158 к.с., остава и в моделната година 2025 (с изключение на GLI). Тази мощност е по-ниска от тази на конкурентите в същия клас.

Освен това, ръчната скоростна кутия вече се предлага само в GLI. Сравнително бавното ускорение, съчетано с липсата на обратна връзка от волана, също може да възпре покупките.

2025 Mercedes-Benz C-класа

Този модел също е срещнал проблеми. Спирачките, подобно на тези в GLC, са бавни и меки за задействане. Понякога автоматичната спирачна система се намесва произволно, без видима заплаха, изискваща намаляване на скоростта. Това значително увеличава риска от инциденти. Шофьорите се оплакват и от кормилното управление.

Въпреки че новият модел е малко по-просторен и предлага повече място за краката, тесният горен етаж няма да се хареса на високите пътници.

