Милион работни места за 120 000 долара на година остават незаети

Хиляди работни места със заплати от по шест цифри остават незаети в Съединените щати, защото все повече американци не желаят да се насочват към физически и технически професии. Това сочи анализ, цитиран от британския „Дейли мейл“, който обръща внимание на задълбочаващ се проблем на американския трудов пазар.

Индустрии с история, но без кадри

Изданието отбелязва, че автомобилни гиганти, които по време на Втората световна война са успявали да мобилизират хиляди работници за нуждите на фронта, днес изпитват сериозни затруднения да намерят квалифициран персонал. Особено остър е недостигът в техническите професии, които изискват умения, опит и физическа издръжливост.

Главният изпълнителен директор на Ford Джим Фарли заяви, че компанията разполага с около 5000 свободни позиции за механици, като годишните възнаграждения достигат до 120 000 долара - почти двойно над средното ниво за страната.

„Имаме проблем в страната“

Въпреки високото заплащане тези позиции остават трудно запълними. Според Фарли САЩ се изправят пред сериозен недостиг на традиционни работници в редица ключови сектори. „Имаме проблеми в страната си. Просто не говорим достатъчно за тях“, призна той.

По думите му в момента има над един милион незаети работни места в критични индустрии като спешните служби, транспорта, фабричното производство, водопроводните и електротехническите услуги. Фарли допълва, че в много автокъщи из цялата страна „има напълно оборудвани работилници с подемници и инструменти, но няма кой да работи в тях“.

Дълъг път до високата заплата

Според „Дейли мейл“ една от причините за липсата на кандидати е времето, необходимо за достигане на най-високите нива на заплащане. Много механици работят на фиксирана ставка, при която доходът зависи не от броя отработени часове, а от скоростта и ефективността при изпълнение на задачите. Това означава, че шестцифрените заплати обикновено идват след години натрупан опит.

Друг фактор е продължителното обучение - за някои специалности са необходими пет или повече години, преди човек да се утвърди като висококвалифициран специалист. Въпреки това, за онези, които издържат, възнаграждението може да бъде изключително високо.

Примерът, който малцина следват

Изданието дава за пример 39-годишния Тед Хамел от Охайо, който печели около 160 000 долара годишно като старши майстор-техник, специализиран в трансмисиите - един от най-сложните и физически натоварващи компоненти в съвременните автомобили.

Пътят му обаче е дълъг. Хамел започва работа като автомеханик през 2012 г., а едва през 2022 г. годишният му доход надхвърля 100 000 долара. В момента началната заплата за квалифицирани майстори е около 42 000 долара годишно.

Обикновено подобни позиции изискват между осем години стаж или практика, но висше образование не е задължително условие - нещо, което според експерти остава слабо оценено от по-младите поколения в САЩ.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com