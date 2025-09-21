Легендарни бургаски кръчми отиват на тезгяха

Две от легендарните бургаски заведения отиват на тезгяха.

В петък, общинското предприятие „Благоустройствени строежи“ ЕООД ще проведе търг за 3-годишния наем на култовата „Воденица“, намираща се на плажната алея и „Андрювата къща“ – до Чадърите на бул. “Демокрация“, пише "Флагман".

Месечният наем, от който ще започне наддаването за първата кръчма е 7660 лева с ДДС, а стъпката за покачване на цената ще е 10 %. За „Андрювата къща“ търгът ще стартира от 4572 лева на месец.

Заложен е по-голям депозит за участие, за да се блокират опити за манипулация на търга, съответно - 22 хил. лева и 13 хил. лева.

Безспорно далеч по-атрактивният обект е „Воденицата“, намираща се на най-хубавото място в Морската градина на Бургас. Заведението е с площ от 472 кв. метра. Ресторантът вече близо две десетилетия се стопанисва от небезизвестния бургаски кръчмар Димо Димов, популярен с прозвището Пържолата.

„Андрювата къща“ не е чак толкова атрактивен ресторант. Бившият „Клуб на спортиста“, както бе известно това място през социализма, се стопанисва от настоящия си наемател вече над 10 години. Кръчмата залага на жива музика, тип механа, площта е по-малка – 326 кв. метра, а и локацията не е толкова добра, което прави обекта по-малко привлекателен. Не е изключено обаче и за „Андрювата къща“ да се появи конкурент.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com