Уникално място в Пловдив отиде на тезгяха
Последното парти в емблематичното заведение датира от преди повече от 5 години
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Последното парти в емблематичното заведение датира от преди повече от 5 години
Ресторантът вече близо две десетилетия се стопанисва от небезизвестния бургаски кръчмар Димо Димов
Публичната продан е от 1 август до 1 септември