Уникално място в Пловдив отиде на тезгяха

Още едно място отива на тезгяха.

Едно от най-разпознаваемите заведения в Пловдив от близкото минало – „Buda’s“, се продава, показва справка в специализираните платформи за имоти.

Според обявата, имотът където се помещаваше пиано-барът е с площ 332 квадратни метра, напълно оборудван и с готов статут на нощен бар. Обявената цена е 598 600 евро (около 1,17 млн. лева, с включено ДДС), пише trafficnews.bg.

Обектът се намира на бул. „Свобода” в близост до първия мол в града и дълги години беше част от нощния живот на Пловдив, привличайки клиенти с модерна атмосфера, жива музика и участия на популярни изпълнители. Заведението отвори врати за първи път преди 11 години, като през годините „Buda’s“ се превърна в марка, обединяваща няколко обекта – VIP Room Restaurant, Buda’s by Kaya Place, Sales и Piano Bar.

Последното парти в емблематичното заведение датира от преди повече от 5 години, като с времето концепцията на мястото се смени няколко пъти – от нощен клуб към луксозен ресторант и пиано бар.

Според обявата, помещението се намира на ниво -1, има осем санитарни помещения, вентилация, шумоизолация и барова зона, а интериорът е изпълнен с мрамор, оникс, кожа и велур. Посочва се, че мястото е подходящо за пиано бар, джаз клуб, лаундж или коктейл бар.

Зад бизнеса стои фирмата „БУДАС“ ЕООД на Илия Будев, чието име е свързано с още 17 търговски дружества.

