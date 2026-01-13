Еврото застина срещу долара във Франкфурт

Курсът на еврото остана без промяна спрямо щатския долар в сутрешната междубанкова търговия във Франкфурт, показват данни на германски финансови сайтове. Единната европейска валута се разменя за 1,1665 долара – същото ниво, на което приключи и вчерашната търговия, което подсказва временна пауза на валутните пазари.

Европейска централна банка определи вчера референтен курс на еврото спрямо долара от 1,1692 долара, след като в петък стойността беше 1,1642 долара. Данните показват леко засилване на европейската валута на седмична база, въпреки че днешната търговия преминава при ограничени колебания.

Анализатори посочват, че инвеститорите са предпазливи и изчакват нови икономически сигнали от еврозоната и САЩ, както и индикации за бъдещата политика на централните банки. Липсата на значими макроикономически новини в началото на деня допълнително ограничава движенията на валутния пазар, като вниманието остава насочено към инфлацията и лихвените перспективи от двете страни на Атлантика.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com