Електрохолд ИПС изгради първата в Централна и Източна Европа ултрабърза BYD зарядна станция с мощност 1 MW

Електрохолд ИПС, компания от групата Електрохолд, изгради в София ултрабърза зарядна станция на BYD с мощност 1 MW и батерия за съхранение на енергия. Това е първата зарядна станция на BYD с такава мощност в Централна и Източна Европа и е част от проекта на най-големия производител на електрифицирани автомобили в света за развитие на европейска мрежа.

Зарядната станция се намира в сградата на Еврохолд България АД от страната на бул. Брюксел по пътя за летище “Васил Левски”. Проектът е реализиран в партньорство с Авто Юнион ЕАД - официален дилър на BYD за София, който през март отвори първия шоурум на марката в страната, отново в сградата на Еврохолд, и чиято амбиция е да изгради най-големия автосалон на BYD в Европа.

Технологията за зареждане на BYD с мощност 1 MW (мегават) е проектирана да се доближи максимално до скоростта на зареждане на автомобил с гориво на бензиностанция. Архитектурата на ултрабързата зарядна станция на BYD позволява зареждане на батерията на автомобила от 10% до 70% само за 5 минути и от 10 до 97 процента - за 9 минути.

Новата зарядна инфраструктура е важен етап в развитието на електрическата мобилност и внедряването на съвременни технологии за зареждане в Европа. Тя е предназначена да обслужва специално моделите на BYD и премиум марката на бранда - Denza.

„Този проект е още едно доказателство за експертизата на Електрохолд ИПС в създаването на модерна енергийна инфраструктура и за стремежа ни да подкрепяме прехода към устойчива мобилност чрез внедряването на иновативни технологии на пазара“, каза Иван Гюровски, изпълнителен директор на Електрохолд ИПС.

Съвместният проект по изграждането на ултрабързата зарядна станция е поредна стъпка от задълбочаващото се партньорство на Електрохолд и групата на Еврохолд с BYD. През май един от водещите застрахователи - ЗД Евроинс АД (Евроинс България), част от Еврохолд, сключи споразумение за партньорство с Авто Юнион, дилърът на BYD за София, съгласно което собствениците на BYD могат да се възползват от специални условия за застраховки в Евроинс.

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