Експертите посочиха най-лошите коли втора ръка! 10 модела, които да не купуваме

Употребяваните автомобили привличат купувачи с ниски цени на вторичния пазар. Някои автомобили обаче трябва да се избягват и да се заменят с нещо друго. Експертите определиха 10-те най-лоши коли.
Експерти са идентифицирали десет употребявани автомобила, които губят най-висок процент от първоначалната си стойност в сравнение с други превозни средства. Тези употребявани модели запазват стойността си по-зле от другите и това е истински проблем за собствениците.
Motor1 съобщава за тези автомобили, използвайки данни от iSeeCars.
Всъщност това са лоши коли за покупка. Дори и с атрактивни цени на пазара за употребявани автомобили, следващият купувач ще загуби пари. Тези модели се обезценяват най-бързо в рамките на пет години.
Най-лошите употребявани автомобили за 2025 г.:
Jaguar I-Pace;
BMW 7 Series;
Tesla Model S;
Infiniti QX80;
Maserati Ghibli;
BMW 5 Series;
Nissan Leaf;
Maserati Levante;
Tesla Model X;
Cadillac Escalade ESV.
