Експертите посочиха най-лошите коли втора ръка! 10 модела, които да не купуваме
06 окт 25 | 21:05
Употребяваните автомобили привличат купувачи с ниски цени на вторичния пазар. Някои автомобили обаче трябва да се избягват и да се заменят с нещо друго. Експертите определиха 10-те най-лоши коли.

Експерти са идентифицирали десет употребявани автомобила, които губят най-висок процент от първоначалната си стойност в сравнение с други превозни средства. Тези употребявани модели запазват стойността си по-зле от другите и това е истински проблем за собствениците.

Motor1 съобщава за тези автомобили, използвайки данни от iSeeCars.

Всъщност това са лоши коли за покупка. Дори и с атрактивни цени на пазара за употребявани автомобили, следващият купувач ще загуби пари. Тези модели се обезценяват най-бързо в рамките на пет години.

Най-лошите употребявани автомобили за 2025 г.:

  • Jaguar I-Pace;

  • BMW 7 Series;

  • Tesla Model S;

  • Infiniti QX80;

  • Maserati Ghibli;

  • BMW 5 Series;

  • Nissan Leaf;

  • Maserati Levante;

  • Tesla Model X;

  • Cadillac Escalade ESV.

