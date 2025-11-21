Експерти потвърдиха: Световният имотен пазар се пренарежда

Глобалните имотни инвестиции навлизат в нов етап – инвеститорите отново увеличават активността си, но този път се насочват към региони и сектори, които предлагат стабилност и стратегически потенциал. Европа печели значително от този завой, а интересът към Южна Европа и Централна и Източна Европа расте осезаемо.

Инвеститорите се завръщат на пазара – Европа е бенефициент

Световната компания за професионални услуги Colliers публикува доклада Global Investor Outlook 2026, който показва, че пазарните основи се подобряват, ликвидността се възстановява, а ценовите очаквания се нормализират. Тези тенденции подхранват оптимизма за 2026 г., макар геополитическите рискове и натискът върху разходите да остават.

„Инвеститорите сменят скоростта“, заяви Люк Доусън, ръководител на глобалните и EMEA пазарите на капитали в Colliers. „След предизвикателен период капиталът се движи решително към стабилност и възможности. Практичните, контролирани стратегии и партньорства генерират стойност, докато пазарът възвръща стабилността си.“

Глобалните разпределения се променят. Набирането на капитал в Европа се е увеличило с 50 процента на годишна база. Седем от десетте най-атрактивни пазари за трансгранични инвестиции вече са в региона EMEA: Обединеното кралство, Германия, Франция, а все по-голям интерес има и към Южна Европа, както и Централна и Източна Европа.

Какви стратегии търсят инвеститорите

Докладът разкрива, че почти половината инвеститори (49 процента) предпочитат директни инвестиции и индивидуални инвестиционни фондове. Платформите за съвместно инвестиране и сливанията и придобиванията набират скорост. Частните фондове все по-често инвестират не само в дружества, които притежават имоти, но и в оперативни бизнеси.

37 процента от инвеститорите предпочитат стратегии core и core plus, но само 9 процента от набирания капитал е насочен именно към тях – показател за разминаване между интереса и активността на фондовете.

„Този дисбаланс кара инвеститорите да преосмислят стратегията си“, коментира Деймиън Харингтън, директор Research Global Capital Markets and EMEA в Colliers. „Сделките в платформите дават по-голям контрол, бързина и мащаб.“

Центрове за данни, възраждане на офисите и силни основни сектори

Центровете за данни вече формират 31 процента от глобалните фондове за недвижими имоти, натрупани от първото до третото тримесечие на 2025 г. Това ги прави втория най-популярен актив. Ръстът в EMEA се подхранва от индустриите на изкуствения интелект, технологиите и отбраната, но електроснабдяването и изискванията за устойчивост остават предизвикателство.

Инвестициите в офис площи се възстановяват, особено в Лондон, Париж и Мюнхен. Инвеститорите търсят офис активи със стабилно търсене и потенциал за дългосрочни доходи, подкрепени от рекапитализация на собствения капитал.

Индустриалните и логистичните имоти остават предпочитани в Германия, Холандия и Великобритания. Повишена активност има и на Иберийския полуостров, а ЦИЕ привлича интерес заради по-ниските цени и връзките с европейските вериги за доставки.

Силно се представят и жилищните имоти – жилищни сгради и студентски общежития – особено в Обединеното кралство, Бенелюкс, Германия, Скандинавия и Иберийския полуостров. Стабилните приходи връщат вниманието и към търговски активи като супермаркети и квартални центрове.

Фокус върху стойността, устойчивостта и реновирането

Инвеститорите все повече търсят добавена стойност чрез преустройство на съществуващи активи, особено в пазари с ограничено предлагане. Офис сградите се модернизират, за да отговорят на новите нужди на наемателите и на стандартите за устойчивост – тенденция, водена от APAC и Европа.

„Предстоящата година ще възнагради инвеститорите, които могат да съчетаят бързина и стратегия“, заключава Доусън. „Фокусът се измества към операции, контрол върху платформите и регионално преструктуриране. Стойността и устойчивостта ще диктуват кои активи печелят бъдещето.“

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com