Експерти потвърдиха: Световният имотен пазар се пренарежда
Инвеститорите се връщат с нови стратегии - фокус върху данни, офиси и Европа
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Инвеститорите се връщат с нови стратегии - фокус върху данни, офиси и Европа
Страната предупреди, че отчаяно се нуждае от повече военна и финансова помощ
Преквалификацията трябва да става в производствените бази на предприемачите
Стандарт и работодателските организации с дебат за икономическото бъдеще на Стара Загора
Чуждите капитали се изтеглят от сектора у нас, но брокерите гледат с надежда към 2020 година
Невижданият от 10 г. спад на борсовите индекси в САЩ кара инвеститорите да търсят сигурни убежища като златото и правителствените облигации
Светозар ГЛЕДАЧЕВ, финансов анализатор Офшорките са проблем в световен мащаб и ние няма да го решим. Но понеже 99% от българите нямат офшорки, ние мр...
Правителството подготвя промени в 21 закона за подобряване на инвестиционния климат в България, каза зам.-министърът на финансите Карина Караиванова н...
Въпреки назрялата икономическа криза, в последно време се наблюдава значителен спад на изтичането на капитали от Русия, пишат местните медии. Миналата...
В противен случай Западът ще ги замрази със санкции, предупреди президентът Руският президент Владимир Путин призова всички милиардери и бизнесмени н...
Русия, Казахстан и Беларус отвориха границите си за стоки, работна ръка и капиталиЕвразийският икономически съюз стана факт от 1 януари 2015 г. На 1...
Ню Йорк. Водещата китайска компания за електронна търговия Alibaba излиза на борсата. Гигантът реши да направи IPO-то си на Нюйоркската фондова борса....
Олигархът Фридман инжектира 5,1 млрд. евро в закъсалата RWE, а "Роснефт" вдигна акциите на "Пирели"
Прогнозират 50% годишен ръст на фондовата борса
Протестите в съседката ни прогонили чуждите пари, Анкара демонстрира спокойствие