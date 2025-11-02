Експерт: Без държавен контрол над „Лукойл“ рискуваме хаос на пазара

„Само държавен контрол чрез особен управител може да гарантира сигурността на доставките и да предотврати срив в горивния сектор.“ С това предупреждение енергийният експерт Мартин Владимиров от Центъра за изследване на демокрацията коментира ситуацията около „Лукойл България“ след американските санкции срещу руските гиганти „Роснефт“ и „Лукойл“. Той подчерта, че подобна стъпка не е национализация, а временна мярка за защита на националния интерес.

Спешна опция – особен управител

Владимиров обясни пред БНР, че законът вече позволява назначаването на особен управител, но е необходима спешна законодателна промяна, за да се разширят неговите правомощия. „Особеният управител се назначава от министъра на икономиката и поема оперативната дейност на предприятието – без да променя собствеността и без да нарушава правата върху активите“, посочи експертът.

По думите му, управителят ще има право да извършва покупки на суров петрол, да реализира горива на едро и да поставя печалбата в доверителен фонд, достъпен за компанията, когато санкциите отпаднат.

„Това не е национализация, а контролен механизъм, който гарантира, че държавата може да осигури гориво на вътрешния пазар, без да ощетява „Лукойл“, каза Владимиров. Той предупреди, че правителството се колебае, защото подобна стъпка изисква сериозен административен капацитет, но подчерта: „Това е единственият вариант, който със сигурност ще гарантира стабилност. Всичко останало е надежда, че нещата ще се решат от само себе си.“

Примерът на Германия и провалът на дипломатическите изключения

Според Владимиров България не може да разчита, че ще получи същото изключение като Германия. „Германската държава пое оперативен контрол върху рафинерията на „Роснефт“ в град Швед още през 2022 г., когато нямаше санкции. Сега САЩ ѝ дават шестмесечен гратисен период, за да финализира продажбата на активите. Това не е жест, а признание за отговорни действия“, обясни той.

Експертът предупреди, че опитите на София да изгради политически наратив и да иска отсрочка по дипломатически път няма да проработят. „Подобни игри не сработиха при администрацията на Доналд Тръмп, няма да сработят и сега“, категоричен бе той. Вместо да чака глобални договорености, България трябва да използва правния механизъм, който вече има, и да действа бързо.

Риск от горивна криза и сянката на контрабандата

Владимиров обясни, че „Лукойл“ умишлено избягва преговори със западни стратегически инвеститори, защото предпочита партньори от Казахстан, Азербайджан и Турция – страни, с които може да поддържа руския модел на доставка и реекспорт. „Компанията не иска да губи схемата, по която доставя огромни количества петрол за Турция, където той се преработва и изнася за ЕС като турски продукт. Това е пробив в санкционния режим, който носи милиарди на руските фирми“, каза експертът.

Той предупреди и за последиците от наложения от парламента мораториум върху износа на дизел и авиационно гориво. „Тази мярка ще влоши положението в Сърбия и може да доведе до нова вълна контрабанда“, отбеляза Владимиров. По думите му, забавянето на действията може да струва скъпо: „България няма лукса да чака. Или ще поеме контрол сега, или ще се изправи пред хаос на пазара само след седмици.“

