Нов шок! Ваканциите поскъпват - такса "Гориво"

Искания за доплащане за туристически пакети над тази сума са незаконни, предупреждават туроператори

Войната в Залива, предизвикала драстични скокове на петрола, а оттам и на горивата, оскъпи пътуванията и удари туризма. Но и постави много въпроси пред хората, които планират пътуване или вече са направили своите резервации. Какво се случва с вече предплатени туристически пакети? Ще поскъпне ли ваканцията ни? „Стандарт“ потърси коментари от туроператорите.

„Не очаквам повишение на цената на вече обявени туристически пакети за летния сезон. Всеки туроператор ще се опита да запази сезона, дори и с цената на намалена печалба. Но вероятно към всеки пакет ще бъде добавена „горивна такса“, тъй като транспортът е калкулиран преди кризата на коренно различни цени“, заяви Павлина Илиева, председател на управителния съвет на сдружението на туроператорите и туристическите агенти „Обединение Бъдеще за туризма“ (ОБТ) и собственик на АПОЛО 2000.

„Горивната такса“ вече е факт. Въвеждането й е икономически обосновано заради рязкото поскъпване на дизеловото гориво - над 34% в България и до 40% в Европа за последния месец. Реалните размери на доплащането при лицензираните туроператори варират между 10 и 25 евро, което е средно 2,5% – 3,5% от цената на пакета“, обясни Диана Благоева, член на УС на ОБТ и собственик на CruiseGuru. Тя предупреди, че напоследък са зачестили случаите на измами и нерегламентирани такси за гориво, свързани с автобусни и самолетни програми. „Искания за доплащане от 70, 80 или 100 евро за стандартни програми често са незаконни и не почиват на пазарна логика. Изключение правят единствено случаите на по-далечни пътувания, където сумата търпи допълнителна калкулация, която лесно може да бъде установена“, обясни Благоева. „Начисляваме „горивна добавка” върху договорените вече цени, която се променя всяка седмица, отразявайки движението на цените на горивата“, уточни Иван Маразов, член на УС на ОБТ и управител на Сити Тур.

Какви са правата на клиентите на туристически агенции и как да се предпазят от некоректни практики обяснява адвокат Мария Кръстева, юридически съветник на ОБТ: „За увеличението туроператорът е длъжен да уведоми пътуващия и да представи обосновани изчисления. Когато увеличението е над 8% от общата цена на пакета, пътуващият има право да приеме предложената промяна или да прекрати договора, без да заплаща такса за това“.

„Според закона горивната такса трябва да бъде обявена 21 дни преди отпътуване, а цената на горивото расте всеки ден – разлика, която се компенсира от бизнеса“, допълни Павлина Илиева.

Какво да правим, ако имаме предплатена ваканция за страните от зоната на конфликта в Близкия изток, където е обявена най-високата степен на риск? „Всички предложения за пакетни пътувания до страните от Залива са свалени от продажба. Законът е категоричен – сумите по предплатените пътувания за райони с висока степен на риск и форсмажорни обстоятелства се възстановяват в 14-дневен срок. Туроператорът може да предложи друга дестинация или ваучер за отложено пътуване на същата стойност. Решението е на потребителя“, каза Павлина Илиева. Тя обясни и какво се случва с екскурзиите до дестинации в Азия след като са затворени летищата в Доха и Дубай, откъдето минават и транзитните пътници. „Екскурзиите и почивките в Далечния изток и Индийския океан се реализират, като полетите се премаршрутират през други хъбове, за да се избегнат Доха и Дубай. В случай на промяна на цената, разликата се поема от туроператора. Тук ще има неизбежно промяна в точката на прекачване“, каза Илиева. А Диана Благоева допълва: „Премаршрутирането може да доведе до удължаване на пътуването и в някои случаи — до допълнителни разходи. Туроператорите правят всичко възможно да поемат по-голямата част от разликата, но при значителна промяна в цената потребителят ще бъде уведомен и ще има право на избор — да приеме новите условия или да се откаже“.

Изгрява звездата на Европа, но не отписвайте Египет

Каква дестинация да изберем, за да сме спокойни, че ще имаме безпроблемна ваканция – за сигурността, за пътуването, без неочаквани турбуленции с цените?

Павлина Илиева предупреди, че в настоящата обстановка отговорът на този въпрос е много труден, но може да се каже, че на сцената изгрява Европа. „В момента няма промяна на крайната цена на всички програми, планирани и заявени от туроператори преди конфликта в Близкия изток, освен горивните такси. Ще очакваме промяна в цените при нови резервации. Но за да не се губят клиенти, всеки в туристическата верига се стреми да задържи вече потвърдени цени до последно, понякога дори със загуба“. Илиева не очаква евентуална криза с керосина да засегне полети в Шенген.

Тя обясни и ще има ли увеличение на цените за дестинации като Италия и Испания, които стават все по-предпочитани за сметка на други: „В момента цените на пакетите, закупени преди войната, не са се променили. Повишение може да се очаква при ново закупуване на самолетни билети и хотелско настаняване. Наблюдава се и повишаване на интереса на българите към родните курорти“.

Какво се случва с Египет – друга предпочитана дестинация? „Чартърните програми за Шарм ел Шейх и Хургада са активни. Това са курорти далеч от военния конфликт и факторът „страх” не може да бъде основание за прекратяване на договора за пътуване“, казва Илиева. „Операторите следят ситуацията ежедневно в координация с Министерството на външните работи и посолствата на съответните държави. При реална заплаха програмите незабавно ще бъдат спрени. Към момента обаче няма основание за това и чартърните полети се изпълняват по график“, допълва Благоева.

Повече круизи в Средиземно море

Круизната индустрия е сериозно засегната от конфликта в Близкия изток. След затварянето на Ормузкия проток на 4 март, шест круизни кораба останаха блокирани в Персийския залив — сред тях MSC Euribia, два кораба на TUI (Mein Schiff 4 и Mein Schiff 5), два на Celestyal Cruises и един на Aroya Cruises. Над 15 000 пътника бяха засегнати, припомня събитията Диана Благоева. Тя посочва, че последствията за сезона са сериозни. „MSC Cruises, Costa Cruises, AIDA и Explora Journeys отмениха изцяло зимните си програми 2026–2027 в Персийския залив. Корабите се пренасочват към Карибите, Канарските острови, Западното Средиземноморие и Южна Америка. Celestyal отмени всички свои круизи за април 2026 г. Важно е да се подчертае, че Средиземноморските круизи продължават да се изпълняват нормално. Западното Средиземноморие — Италия, Испания, Хърватия, Гърция — остава напълно безопасна зона за круизния туризъм. Пренасочването на кораби от Залива към Средиземноморието и Карибите означава повече капацитет и потенциално по-изгодни цени за пътуващите в тези региони“, подчертава Благоева. Съветът й към потребителите е: „Имате право на пълно възстановяване на сумата или прехвърляне на платените суми за алтернативни дестинации, като в повечето случаи това носи допълнителни бонуси. А ако тепърва планирате круиз — Средиземноморието и Северна Европа е отличен избор, с разширено предлагане и голям брой маршрути“.

Залагайте на директни полети с утвърдени превозвачи

Какъв авиопревозвач да изберем, за да сме сигурни, че няма да станем жертви на политиката за ограничаване на разходите и съкращаване на полети, предприета от някои компании?

„От началото на конфликта на 28 февруари са отменени над 60 000 полета от и до Близкия изток, а цените на билетите за някои маршрути скочиха с 30–40%“, описва безпрецедентната ситуация Диана Благоева. Тя съветва пътуващите до европейски дестинации да залагат на директни полети с утвърдени европейски превозвачи, като Lufthansa Group (Lufthansa, Austrian, Swiss, Brussels Airlines), Air France-KLM или Turkish Airlines, която вече увеличава капацитета си по европейски маршрути. „Тези авиокомпании не са зависими от близкоизточните хъбове и оперират директни линии от София или с едно прекачване в европейски хъб“, уточнява Благоева.

За далечни дестинации в Азия или Индийския океан — ситуацията е по-сложна, тъй като много от дългите маршрути традиционно минават през Залива. Алтернативата е през Истанбул или с директни полети през азиатски хъбове (Сингапур, Банкок). Тези маршрути са по-надеждни, макар и по-скъпи.

Благоева предупреждава, че SAS и Air New Zealand вече съкращават полети заради скъпите горива, а анализатори предупреждават, че ако цената на петрола остане над 110 долара за барел, подобни съкращения ще стават все повече. „Затова е ключово да се резервира билет при авиокомпании с добра финансова стабилност и да се следят редовно статусите на полетите“, категорична е собственичката на CruiseGuru..

