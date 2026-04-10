4 зодии ще преживеят триумф във всичките си начинания

От 9 април до 17 май 2026 г. планетата Марс преминава през знака Овен и активира един от най-силните астрологични периоди през годината. Това е време на ускорени процеси, ясни решения и мощен импулс към действие, който трудно може да бъде пренебрегнат. Четири зодиакални знака ще усетят тази енергия най-силно и ще бъдат изправени пред ключови избори.

Марс, символ на енергията, инициативата и решителността, се завръща в знака, който традиционно управлява. След периода от 2 март до 9 април, когато планетата беше в Риби и носеше разколебаване, емоционалност и трудни решения, сега настъпва рязка промяна. Докато Рибите насърчаваха състраданието и мекотата, Овенът изисква действие, ясни граници и увереност в собствените сили.

Овен - време за действие, но не и за прибързаност

За представителите на Овен този транзит отваря нови възможности и поставя началото на динамичен период. В началото на април е възможно да получавате знаци и насоки чрез сънища или интуитивни усещания, които ще ви помогнат да видите посоката си по-ясно. Действията ви обаче могат да изглеждат импулсивни в очите на околните. Именно затова е важно да съчетаете силната си енергия с добре обмислен план. Особено значение има периодът около 12 април, когато Марс се среща със Сатурн и поставя основата за бъдещи резултати, които ще се разгърнат с още по-голяма сила в началото на май.

Рак - кариерата влиза в турбо режим

За Раците фокусът пада върху професионалната сфера. Марс в Овен ускорява темпото, увеличава натоварването и поставя нови изисквания. Ще се наложи да поемете повече отговорности и да се справяте със съкратени срокове. Като кардинален знак вие сте свикнали да се справяте с предизвикателства, но този път ключът е в баланса. Първата половина на май носи силен продуктивен потенциал, но също така и риск от прегаряне, ако не поставите ясни граници.

Везни - край на колебанията, начало на решенията

При Везните този период носи рязка промяна в подхода към отношенията. Дипломатичността отстъпва място на по-директно и уверено поведение. Сатурн вече е задал нов ритъм, а около 19 април, когато Марс се съчетае с него, ще имате възможност да пренаредите приоритетите си. Възможно е да ограничите социалния си кръг и да насочите енергията си към най-важните хора. Това е моментът, в който ще успеете спокойно и категорично да поставите граници там, където досега сте отстъпвали.

Козирог - напрежение, което води до яснота

За Козирозите периодът носи промени в личните отношения и комуникацията. Около 20 април, когато Марс взаимодейства с Меркурий, Нептун и Сатурн, са възможни напрегнати разговори или необходимост от изясняване на роли и очаквания. Възможно е временно объркване, особено под влиянието на Нептун, но до края на месеца ситуацията ще се изчисти. Вашият рационален подход ще се окаже ключов за възстановяване на реда, а близките ви ще разчитат именно на вашата стабилност и способност да вземате премерени решения.

Този шестседмичен период не оставя място за колебание. Марс в Овен изисква действия, смелост и яснота, а за онези, които успеят да овладеят тази енергия, резултатите могат да бъдат решаващи.

