Експерт с неприятна прогноза: Това няма да се случи преди края на лятото

Цените на петрола едва ли ще тръгнат надолу преди края на лятото, смята Борис Марцинкевич, главен редактор на Geoenergetika.Info, цитиран от Sputnik Казахстан.

"Цената определено няма да може да падне преди края на лятото, защото според експерти спадът в обемите на производство в страните от Персийския залив е достигнал някъде около 10 милиона барела на ден", обясни той.

Експертът посочва още, че в Ормузкия проток се е създало сериозно задръстване в морския трафик, като над 800 танкера чакат и не могат да продължат движението си.

"Ясно е, че всички налични танкери са превърнати в складови помещения и трябва да се изтеглят възможно най-бързо... Но Иран ще вземе решението по този въпрос. Колко бързо? Днес или вчера, мисля, имаше изявление, в което се казваше 10-15 кораба на ден, не повече", продължава Марцинкевич, цитиран от "Труд".

В същото време той допуска, че е възможно временни и слаби спадове в цените на крайния петролен продукт.

"Но това до голяма степен зависи от това какви решения ще бъдат взети в Техеран", добави Марцинкевич.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com