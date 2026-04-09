Нови слънчеви изригвания: Магнитна буря ни мъчи на Великден

Мощна геомагнитна буря с ниво 6 (K-индекс 6) удари Земята на Велики четвъртък.

Очаква се геомагнитното поле да остане под напрежение по време на празниците, съобщава RBC-Украйна.

10 април (петък). Постепенно намаляване на активността до 4–5. Може да усетим ефектите от бурята, включително повишена умора.

11 април (събота). Очаква се ново, по-слабо изригване, достигащо ниво 5. Това може значително да повлияе на състоянието на хора, склонни към метеочувствителност.

12 април (неделя). Напрежението ще отслабне. Очаква се умерена геомагнитна буря на ниво 4.

